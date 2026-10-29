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NATO'dan 29 ekim mesajı: LANDCOM Türk komandoları öne çıkardı

LANDCOM, sosyal medyadan Türk komandolarının fotoğrafını paylaşarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı ve ev sahibi Türkiye'ye tebrik iletti.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 11:09

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EDİTÖR: Caner Şahin

NATO'dan 29 ekim mesajı: LANDCOM Türk komandoları öne çıkardı

LANDCOM paylaşımı:

NATO Müttefik Kara Komutanlığı (LANDCOM), sosyal medya hesabı üzerinden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı. Paylaşımda Türk komandolarının fotoğrafına yer verildi ve kutlama mesajı kısa bir görsel metinle iletildi.

paylaşımın içeriği ve ifade:

LANDCOM paylaşımında doğrudan şu ifadeyi kullandı: "LANDCOM, ev sahibi ülkemiz Türkiye’nin Cumhuriyet Bayramı’nı kutlar". Fotoğraf ve mesajın birlikteliği, kutlamanın görsel bir odakla aktarılmasını sağladı.

sembolik anlam ve değerlendirme:

Bu tür sosyal medya paylaşımları, NATO ile ev sahibi ülke Türkiye arasındaki dayanışma ve nezaket gösterisinin kısa bir yansıması olarak okunuyor. Görselin Türk komandolarını öne çıkarması, kutlamanın hem resmi hem de sembolik boyutunu vurguladı.

NATO, TÜRK KOMANDOLARIN FOTOĞRAFINI PAYLAŞARAK, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NI KUTLADI.

NATO, TÜRK KOMANDOLARIN FOTOĞRAFINI PAYLAŞARAK, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NI KUTLADI.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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