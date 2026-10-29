Putin, Musk'ı dahi olarak nitelendirirken Rassvet'i ilk adım saydı

Putin'den Musk övgüsü ve Rassvet vurgusu:

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya-Afrika Zirvesi ve Ekonomik Forumu kapsamında gezdiği sergide, SpaceX kurucusu Elon Musk hakkında övgüde bulundu. Sergide sunum yapan Rusya Dijital Kalkınma Bakanı Maksut Şadayev, ülkenin uydu internet projesi Rassvet'ten ve bu alandaki ilk adımlardan söz etti.

Şadayev, Rassvet'i kurma sürecinde 30'dan fazla uydu fırlatıldığını belirtirken, Putin araya girip 'Bunun sadece ilk adımımız olduğunu belirtmek istiyorum. Elon Musk bir dahi, gerçekten bir dahi' ifadelerini kullandı.

Rassvet projesinin konumu:

Resmi açıklamalara göre Rassvet, Starlink'e benzer bir uydu internet sistemi olarak tanımlanıyor ve Rusya'nın bu alandaki ilk adımlarını temsil ediyor. Bakan Şadayev'in verdiği bilgiye göre proje kapsamında atılan adımlar fiili olarak uygulanmaya başlandı ve bu kapsamda onlarca uydu yörüngeye gönderildi.

Yörünge düzeni ve uluslararası temas:

Putin, konuşmasında Musk'ın yaklaşık 5 binden fazla alçak yörünge uydusunun faaliyette olduğuna dair bilgiyi teyit ederek, Rusya'nın henüz başlangıç aşamasında olduğunu ancak bağımsız adımlar atmaktan gurur duyduğunu söyledi. Lider ayrıca, 'ABD'li ortaklarımızla, Sayın Musk da dahil olmak üzere yakın temas halindeyiz' diyerek yörüngede çakışmaları önleme ve belirli bir disiplin sağlama gerekliliğini vurguladı.

Rusya'nın Güney Afrika Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada da Rassvet'in 'Starlink alternatifi' olduğu ve ülkenin bu alandaki ilk adımlarını temsil ettiği belirtildi. Aynı açıklamada, Rusya'nın Elon Musk da dahil olmak üzere ABD ile uzay konusunda yakın temasları sürdürdüğü ifade edildi.

RUSYA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR PUTİN, SPACEX KURUCUSU ELON MUSK İLE UYDU TEKNOLOJİLERİ KONUSUNDA YAKIN TEMAS HALİNDE OLDUKLARINI BELİRTEREK, MUSK'IN "GERÇEK BİR DAHİ" OLDUĞUNU İFADE ETTİ.