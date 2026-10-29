Yerli hızlı tren Ankara-Kırıkkale hattında saatte 250 km hızı test etti

Test sürüşü ve kritik hız denemesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından gerçekleştirilen test sürüşünde, TÜRASAŞ tarafından üretilen Milli Hızlı Tren, Ankara-Kırıkkale arasında özel olarak trafiğe kapalı hatta denendi. Bakan Uraloğlu, denemeye ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı: "Saatte 225 kilometre hızla hizmet verecek olan trenimizle saatte 250 kilometre hızı Ankara-Kırıkkale arasında denedik. Yerli ve milli hızlı trenimiz Ankara-Kırıkkale yollarında, raylarında".

Üretim süreci, ortaklıklar ve test adedi:

Uraloğlu, demiryolu araçlarında sadece altyapı yapmanın ötesine geçmeyi ve araç tasarımından üretimine kadar dünyadaki diğer oyuncularla aynı ligde yer almak istediklerini belirtti. Bu aracın geliştirilme aşamasında ASELSAN ve TÜBİTAK ile işbirliği yapıldığını, araçta 200'ün üzerinde test gerçekleştirildiğini vurguladı. Ayrıca Bakan, "Sene sonu itibarıyla Sakarya’daki hızlı tren fabrikamızı da açarak orada daha bütüncül bir seri üretime de geçmiş olacağız" diyerek üretim altyapısının güçlendirileceğini açıkladı.

Sertifikasyon, hat kullanımı ve takvim:

Deneyin ardından Uraloğlu, birkaç aylık sertifikasyon sürecinin ardından trenlerin yolcu taşımacılığına başlayacağını söyledi. Bakan, zamanlama hakkında "Önümüzdeki yılın ilk aylarında, birinci çeyrek diyebiliriz" ifadelerini kullanarak ilk seferlerin kısa süre içinde planlandığını aktardı. Hedef hatlar konusunda ise Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın öncelikli olacağı belirtilirken, mevcut setlerin diğer hatlarda yeterli olduğu, gerektiğinde yeni trenlerin Karaman, Sivas ve Kapıkule gibi hatlarda da devreye alınabileceği ifade edildi.

Uraloğlu'nun vurguladığı diğer nokta demiryolunun çevresel rolü oldu: "Karbon emisyonunu azaltabileceğimiz en güçlü ulaşım aracı demiryolları." Bakan, elektrikli kara taşımacılığının ilerlediğini ancak ağır taşıtlardaki emisyon sorunlarının yollarda halen önemli olduğunu, demiryolunda ise bu kazanımın şimdiden yakalandığını belirtti.

Yapılan test, hız performansı kadar yerli üretim kapasitesi ve yurtiçi iş birliklerinin hayata geçirilmesi açısından da sembolik bir adım olarak sunuldu. Bakanın aktardığı takvime göre yılsonu üretim altyapısının tamamlanması ve takip eden aylarda sertifikasyonun bitmesiyle birlikte, yerli hızlı trenlerin demiryollarında görünür hale gelmesi bekleniyor. Bu deneme, mevcut hatlarda kullanım seçeneklerini genişletirken, Türkiye'nin raylı sistem araçları üretiminde iddiasını güçlendirme hedefiyle örtüşüyor.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU, TÜRKİYE RAYLI SİSTEM ARAÇLARI SANAYİİ AŞ (TÜRASAŞ) TARAFINDAN ÜRETİLEN MİLLİ HIZLI TREN'İN TEST SÜRÜŞÜNÜ GERÇEKLEŞTİRDİ.