Cumhuriyet’in 103. yılında birlik ve Türkiye Yüzyılı hedefi

Gürlek'in mesajı:

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhuriyet’in 103. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajını sosyal medya hesabından paylaştı. Mesajında Cumhuriyet’i, İstiklal Mücadelesi’nin en büyük kazanımı olarak nitelendiren Gürlek, bu eserin millî egemenliğin, hür ve bağımsız yaşama iradesinin ve tam bağımsız Türkiye idealinin en güçlü teminatı olduğunu vurguladı.

Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde milletin istiklali ve istikbali uğruna verilen mücadelenin mirasına sahip çıkacaklarını belirtti. Bu çerçevede "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" anlayışının birlik ve kardeşliği daha da güçlendireceğini ifade etti.

Türkiye Yüzyılı hedeflerine bağlılık:

Bakan Gürlek, Türkiye Yüzyılı hedeflerine de değinerek ülkeyi daha güçlü, daha huzurlu ve daha müreffeh yarınlara taşımak için var güçleriyle çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti. Mesajında, milletin birlik ve beraberliğinden alınan güçle Cumhuriyet’in 103. yılının gurur ve coşkuyla kutlandığını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlere saygı:

Gürlek, mesajının sonunda Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları başta olmak üzere, vatan ve bağımsızlık uğruna hayatını kaybeden şehitleri rahmetle; gazileri ise minnetle andı.

Bakan Gürlek'ten Cumhuriyet Bayramı mesajı