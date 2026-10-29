KKTC'den 29 Ekim mesajı: Atatürk’ün mirası yolumuzu aydınlatıyor

Tören detayları:

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 103. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene katıldı. Protokol sırasına göre anıta çelenkler sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Tören, Cumhurbaşkanı Erhürman’ın Anıt Özel Defteri’ni imzalamasıyla sona erdi.

Erhürman'ın anıt defteri mesajı:

Erhürman, Anıt Özel Defteri'ne bıraktığı mesajda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yürütülen kurtuluş mücadelesi ve Cumhuriyetin kuruluşuna vurgu yaptı. Mesajında özellikle Atatürk'ün kararlılık, cesaret ve ileri görüşlülüğüne dikkat çekti.

"Kıbrıs Türk halkı olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin açtığı aydınlık yolda ilerlemeye devam ediyoruz" ifadesini kullanan Erhürman, halkın huzurunu, güvenliğini ve refahını ön planda tutma kararlılıklarını yineledi. Mesajında ayrıca Cumhuriyetin ilke ve devrimlerinin bir asrı aşkın süredir yol gösterdiğini belirtti.

Erhürman, deftere yazdığı satırlarda "Aziz Mustafa Kemal Atatürk, Büyük mücadeleler sonucunda kurduğunuz Türkiye Cumhuriyeti’nin 103’üncü yıl dönümünde, huzurunuzda bulunmanın gururunu yaşıyorum. Türk milletinin varoluş mücadelesine önderlik ederken sergilediğiniz büyük kararlılık, cesaret ve ileri görüşlülük, bugün de bizlere yol göstermeye devam etmektedir. İlke ve devrimleriniz ile kurduğunuz Cumhuriyet’in bizlere emanet ettiği çağdaş değerler, bir asrı aşkın süredir yolumuzu aydınlatmaktadır. Kıbrıs Türk halkı olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin açtığı aydınlık yolda ilerlemeye devam ediyoruz. Halkımızın huzurunu, güvenliğini ve refahını her şeyin üzerinde tutarak ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine ulaştırma kararlılığımızı, bugün bir kez daha aziz hatıranız huzurunda ifade etmek istiyoruz. En büyük hedefimiz, bizlere miras bıraktığınız çağdaş değerleri yaşatmak, daha da ileriye taşımak ve emanetinize layık olmaktır. Bu gurur gününde sizi derin bir minnet, saygı ve rahmetle anıyor, aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun" sözlerine yer verdi.

TÖRENDE PROTOKOL SIRASINA GÖRE ATATÜRK ANITI’NA ÇELENKLER SUNULDU. SAYGI DURUŞUNDA BULUNULMASININ ARDINDAN İSTİKLAL MARŞI EŞLİĞİNDE BAYRAKLAR GÖKLERE ÇEKİLDİ.