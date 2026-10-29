Manisa’da koridorlardan sahnelere: öğrenciler cumhuriyeti coşkuyla sahneledi

Manisa’da 29 Ekim coşkusu

Manisa’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla il genelindeki okullarda bir dizi kutlama gerçekleştirildi. Öğrenciler, öğretmenlerinin rehberliğinde hazırladıkları şiirler, marşlar ve çeşitli sahne gösterileriyle bayram coşkusunu okullara taşıdı.

okullarda hazırlık ve gösteriler:

Günler öncesinden provasını yapan sınıflar, okul bahçeleri ve salonlarda düzenlenen programlarda performanslarını sergiledi. Kırmızı-beyaz temalı kostümler, Atatürk ve Türk bayrağı sembollerinin kullanıldığı etkinlikler veliler tarafından yoğun ilgiyle izlendi. Öğrencilerin kortejleri, tiyatro ve şiir dinletileri kutlamalara renk kattı.

dr. ömer faruk meriç ilkokulu’nda kutlama:

Etkinliklerin düzenlendiği okullardan biri olan Dr. Ömer Faruk Meriç İlkokulunda da coşkulu bir program yapıldı. Programda Atatürk ve ay-yıldızlı tişörtler giyen minikler sahneye çıktı; veli ve öğretmenlerden büyük alkış aldı. Okul müdürü Barış Karataş, kutlamayı büyük bir heyecanla gerçekleştirdiklerini belirterek, programın hazırlanmasında emeği geçen öğretmenlere ve gösterilerde yer alan öğrencilere teşekkür etti.

Manisa genelindeki kutlamalar, öğrencilerin Cumhuriyet sevgisini erken yaşta benimseyip sergilediği, renkli görüntülerle sona erdi.

KUTLAMALARIN GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ OKULLARDAN BİRİ OLAN DR. ÖMER FARUK MERİÇ İLKOKULU’NDA DA CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUYLA KUTLANDI. KIRMIZI-BEYAZ RENKLERİN HAKİM OLDUĞU PROGRAMDA ATATÜRK VE AY YILDIZLI TİŞÖRTLER GİYEN ÖĞRENCİLER, ÖĞRETMENLERİNİN REHBERLİĞİNDE HAZIRLADIKLARI GÖSTERİLERİ SERGİLEDİ. MİNİK ÖĞRENCİLERİN HEYECANLA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ PERFORMANSLAR, VELİLERDEN BÜYÜK ALKIŞ ALDI.