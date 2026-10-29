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Cumhuriyetin 103. yılında Anıtkabir'de devlet erkânı bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkânı, 29 Ekim'de Cumhuriyetin 103. kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir'i ziyaret ederek resmi tören gerçekleştirdi.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 11:55

GÜNCELLEME: 29 Ekim 2026 - 12:14

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EDİTÖR: Serkan Varol

Cumhuriyetin 103. yılında Anıtkabir'de devlet erkânı bir araya geldi

anıtkabir'de tören:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkânı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet’in ilanının 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret etti. Törene TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri ve Yüksek Yargı üyeleri katıldı.

Heyet, Aslanlı Yol’dan geçerek üzerinde ay yıldız bulunan çelengi Atatürk’ün mozolesine bıraktı. Tören sırasıyla saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sürdü; ardından Erdoğan ve beraberindekiler Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti.

erdoğan'ın anıtkabir özel defterine notu:

"Aziz Atatürk, bugün uğruna büyük bedeller ödediğimiz Cumhuriyetimizin kuruluşunun 103’üncü sene-i devriyesini kutluyoruz. Tarihimize yeni bir istikamet çizen bu önemli günde zatıalinizi, silah arkadaşlarınızı ve kahraman şehitlerimizi şükranla yad ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti’ni, devleti ve milletiyle birlikte müreffeh ve muzaffer yarınlara ulaştırmak için farklı cephelerde yoğun bir mücadele içindeyiz. Cumhuriyet henüz ilan edilmemişken zatıalinizin 1 Mart 1922 tarihli Büyük Millet Meclisi hitabınızda münderiç, ’Bizi milli davamızı izlemekten yıldıracak hiçbir araç, hiçbir kuvvet düşünülemez. Milli davamız bizim hayatımızdır’ sözleri bu ışıkta milli davamız olarak gördüğümüz Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşıncaya kadar kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz. Ruhun şad olsun."

vatandaşa açılış ve törenin ardından:

Anıtkabir, düzenlenen resmi törenden sonra halkın ziyaretine açıldı. Resmi heyetin ziyaretiyle başlayan anma programı tamamlanırken, vatandaşlar Atatürk’ün anıtını ziyaret ederek anma törenine katıldı.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN BAŞKANLIĞINDAKİ DEVLET ERKANI, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI VE...

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN BAŞKANLIĞINDAKİ DEVLET ERKANI, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI VE CUMHURİYET'İN İLANININ 103'ÜNCİ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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