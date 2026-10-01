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Nazilli'de aileler ve öğrenciler için ergenlik ve kimlik tartışmaları başlıyor

Nazilli Belediyesi, Klinik Psikolog Burak Şensöz'ün sunumuyla 8-9 Ekim 2026'de Mehmet Yüzügüler Konferans Salonu'nda ücretsiz iki konferans düzenliyor.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 11:47

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Nazilli'de aileler ve öğrenciler için ergenlik ve kimlik tartışmaları başlıyor

Nazilli Belediyesi'nden çocuk ve gençlik odaklı iki konferans

Nazilli Belediyesi, çocukların ve gençlerin sağlıklı gelişimini desteklemek amacıyla Klinik Psikolog Burak Şensöz'ün katılımıyla iki ayrı konferans düzenliyor. Etkinlikler ücretsiz olup Mehmet Yüzügüler Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Ebeveynler ve öğretmenler için otorite, çatışma ve bağlılık:

8 Ekim 2026 Perşembe günü saat 13.00'te başlayacak programın başlığı Otorite, Çatışma ve Bağlılık: Çocukluktan Ergenliğe ‘Kendi Yolunu Çizen’ Bir Birey Yetiştirmek. Konferansta çocukluk ve ergenlik dönemlerinde sık görülen inatlaşma, otorite krizleri ve çatışmaların gelişimdeki yeri ele alınacak. Sunum, ebeveyn ve öğretmenlerin çocuklarla güç mücadelesine girmeden nasıl sağlıklı sınırlar koyabileceği, kusursuz olma kaygısından uzak destekleyici rehberlik sunmanın yolları üzerinde duracak.

Programda ayrıca çocukların dış dünyanın beklentilerine göre değil, özerk ve bağımsız karar verebilen bireyler olarak yetişmelerine eşlik etme yaklaşımına vurgu yapılacak. Katılımcılara çatışma anlarında iletişim stratejileri ve sınır belirleme pratikleri aktarılacak.

Öğrencilere yönelik dürtü kontrolü ve kimlik çalışması:

9 Ekim 2026 Cuma günü saat 13.00'te düzenlenecek ikinci konferansın başlığı İçimdeki Pusula: Anlık Dürtülerden Kendi Gerçeğime Doğru. Lise dönemindeki gençlerin kimlik arayışı, beklentiler, zor duygular karşısında verilen anlık tepkiler ve onay görme ihtiyacı üzerinde durulacak.

Bu oturumda gençlerin "Ben kimim?" sorusuna kendi yanıtlarını bulmaları, kararlarının sorumluluğunu üstlenmeleri ve hedeflerinden vazgeçmeden kendi değerleri doğrultusunda ilerlemeleri için farkındalık oluşturulması hedefleniyor. Konferans, ergenlerin dürtü kontrolü, değer belirleme ve sorumluluk alma süreçlerine pratik bakış açıları sunacak.

Her iki program da Mehmet Yüzügüler Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek ve tüm ilgililerin katılımına açık olacak. Nazilli Belediyesi, etkinliklerle ailelere ve eğitimcilere rehberlik sunmayı amaçlıyor.

NAZİLLİ BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENECEK OLAN KONFERANSLARDA ÇOCUKLUK VE ERGENLİK DÖNEMİNDEKİ...

NAZİLLİ BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENECEK OLAN KONFERANSLARDA ÇOCUKLUK VE ERGENLİK DÖNEMİNDEKİ ÇATIŞMALAR, KİMLİK ARAYIŞI, DÜRTÜ KONTROLÜ VE EBEVEYN-ÇOCUK İLİŞKİLERİ KONUŞULACAK.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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