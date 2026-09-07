Nazilli'de ders kitapları dağıtım hazırlıkları yeni yıla göre hızlandı

Nazilli'de ders kitapları dağıtım hazırlıkları değerlendirildi

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına kısa süre kala Nazilli'de öğrencilerin ders kitaplarına zamanında erişimini sağlamak amacıyla yürütülen hazırlıklar yerinde incelendi. Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner depodaki kitapları görerek sorumlulardan süreç hakkında bilgi aldı ve dağıtım planlarını gözden geçirdi.

Depoda yürütülen çalışmalar:

İlçe genelinde okullara gönderilecek ders kitaplarının bulunduğu depoda yapılan incelemede, kitapların sınıflandırılması, paketlenmesi ve okullara sevk için hazırlık aşamaları değerlendirildi. Depoda görevli ekiplerin çalışmaları, sevkiyat takvimi ve lojistik düzenlemeler gözden geçirildi. İncelemede, kitapların hasarsız ve eksiksiz ulaşmasını sağlamak için ambalajlama ve kontrol prosedürlerinin önemi vurgulandı.

Yürütülen süreç ve yöneticinin mesajı:

Erdinç Güner inceleme sırasında dağıtımın zamanında ve düzenli gerçekleşmesi için sürdürülen koordinasyonun önemine dikkat çekti. Yeni eğitim öğretiminin sağlıklı ve sorunsuz başlaması hedefiyle yürütülen hazırlıkların titizlikle takip edildiği belirtildi. Ayrıca, kitapların öğrencilere zamanında ulaştırılmasını sağlayan personele teşekkür edilerek çalışmalarında kolaylıklar dilendi.

İnceleme, dağıtım sürecinin eksiksiz tamamlanması için yapılacak son kontrollerin ve gerektiğinde ek düzenlemelerin planlanmasıyla sonlandırıldı. Yetkililer, okul yönetimleriyle koordinasyonu sürdürerek kitapların eğitim yılı başına kadar okullara teslim edilmesini sağlamayı amaçlıyor.

YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASINA SAYILI GÜNLER KALA NAZİLLİ’DE ÖĞRENCİLERİN DERS KİTAPLARINA ZAMANINDA ULAŞMASI İÇİN HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR. NAZİLLİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ERDİNÇ GÜNER, OKULLARA DAĞITILACAK DERS KİTAPLARININ BULUNDUĞU DEPOYU ZİYARET EDEREK ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ.