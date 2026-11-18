Ödül ve organizasyon:

Bilecik Belediyesi ve Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ortaklığıyla yürütülen çalışmalar, Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen 11. Altın Karınca ödüllerinde karşılık buldu. Proje, yarışmada Yerel Kalkınma kategorisinde ödüle layık görüldü.

Geçtiğimiz yıl uygulamalarına başlanan Doku İz Baby projesi, üretici kadınların emeklerini görünür kılmayı ve yerel kalkınmaya katkı sağlamayı hedefliyor. Program kapsamında birçok somut ürün ve uygulama ortaya kondu.

Projenin kapsamı ve yerel etkisi:

Kooperatif üyelerinin el emeğiyle hazırlanan işler, hem ekonomik gelir sağlamaya hem de toplumsal fayda üretmeye odaklandı. Projenin ödül alması, yerel düzeyde yürütülen benzer çalışmaların önemine işaret ediyor ve paydaş şehir yönetimlerinin katkısının somut bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

Ödülün organizasyonu olan Marmara Belediyeler Birliği'ne üye belediyelerin projeleri arasında yapılan değerlendirme sonucunda, Bilecik'ten gönderilen proje jüri tarafından takdir edildi.

Başkan Subaşı'nın değerlendirmesi:

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, elde edilen başarıyla ilgili olarak, 'Paydaşı olduğumuz güzel çalışmada ödül almak bizleri mutlu etti' ifadelerini kullandı.

Subaşı ayrıca, 'Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyesi kadınlar, Doku İz Baby projemiz kapsamında güzel eserler ortaya koyuyor. Bu anlamlı ödülle nice anneye ve çocuğumuza ulaşmak dileğiyle. Kadınların ve çocuklarımızın yanında, hayatın her anında olmaya devam edeceğiz' dedi.

Projeye verilen ödül, yurttaşlara dönük uygulamaların ve kadın üretiminin görünürlüğünü artırma potansiyeli taşıyor; yerel yönetim desteğiyle benzer girişimlerin teşvik edilmesinin önemi bir kez daha vurgulanmış oldu.

BİLECİK BELEDİYESİ KATKILARIYLA BİRÇOK ANLAMLI ÇALIŞMAYI ORTAYA KOYAN BİLECİK KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM VE İŞLETME KOOPERATİFİ ÜYESİ KADINLARIN YAPTIĞI ÇALIŞMALAR ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ.