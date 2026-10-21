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Nazilli'de gençlere erken teşhis vurgusu: okulda meme kanseri eğitimi

Nazilli’de lise öğrencileri ve öğretmenlere verilen eğitimde meme kanserinde erken teşhisin önemi vurgulandı; koruyucu sağlık ve danışmanlık hizmetleri tanıtıldı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 09:47

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Nazilli'de gençlere erken teşhis vurgusu: okulda meme kanseri eğitimi

Nazilli'de lise öğrencilerine yönelik farkındalık eğitimi

Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenci ve öğretmenlere yönelik bir eğitim programı düzenlendi. Cumhuriyet Sağlıklı Hayat Merkezi Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi KETEM hekimlerinden Dr. Cemre Yağız Özkan'ın sunduğu eğitimde meme kanserinde toplum bilincinin artırılması ve erken teşhisin önemi üzerinde duruldu.

Eğitimin içeriği ve sunulan hizmetler:

Programda katılımcılara meme kanserinin erken belirtileri, tarama yöntemleri ve koruyucu sağlık uygulamalarına ilişkin bilgiler verildi. Ayrıca Nazilli'de faaliyet gösteren Cumhuriyet ve Zafer Sağlıklı Hayat Merkezlerinde vatandaşlara ücretsiz sunulan hizmetler tanıtıldı. Öğrenci ve öğretmenlere beslenme danışmanlığı, fiziksel aktivite danışmanlığı, psikolojik danışmanlık, sosyal hizmet danışmanlığı, KETEM danışmanlığı ve sigara bırakma poliklinikleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Hedef ve beklentiler:

Eğitimin amaçları arasında toplumda meme kanseri konusunda duyarlılık oluşturmak ve erken tanı için gerekli davranışların benimsenmesini sağlamak yer aldı. Sağlık yetkilileri, yapılan bilgilendirmenin öğrenciler üzerinden aile ve çevrelerine yayılmasının hedeflendiğini belirtti. Programa katılan öğrenci ve öğretmenler koruyucu sağlık hizmetleri ile ücretsiz danışmanlık imkanları hakkında bilgilendirildi ve erken teşhisin hayat kurtarıcı rolüne dikkat çekildi.

AYDIN&#039;IN NAZİLLİ İLÇESİNDE MEME KANSERİ FARKINDALIK AYI KAPSAMINDA LİSE ÖĞRENCİLERİ VE...

AYDIN'IN NAZİLLİ İLÇESİNDE MEME KANSERİ FARKINDALIK AYI KAPSAMINDA LİSE ÖĞRENCİLERİ VE ÖĞRETMENLERE YÖNELİK EĞİTİM DÜZENLENİRKEN, MEME KANSERİNDE ERKEN TEŞHİSİN ÖNEMİ ANLATILDI.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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