Nazilli'nin sokaklarını kadın emekçileri güzelleştiriyor

sahada sabahın erken saatleri:

Nazilli Belediyesi bünyesinde görev yapan kadın temizlik personeli, günün ilk ışıklarıyla mesailerine başlıyor. Sokak sokak ilerleyen ekipler, cadde, kaldırım ve ortak kullanım alanlarının temizliğini düzenli biçimde yerine getiriyor; kent yaşamının sürdürülebilir temizliğinde görünür emek sergiliyorlar.

görev dağılımı ve çalışma biçimi:

Temizlik ve süpürme işlerini üstlenen kadın çalışanlar, sokak temizliği, kaldırımların düzenlenmesi ve ortak alanların bakımında titiz bir çalışma yürütüyor. Bu rutin işler, kentin estetiğini ve günlük yaşam kalitesini doğrudan etkileyen, ancak çoğu zaman fark edilmeyen emeği içeriyor.

belediye başkanının değerlendirmesi:

Dr. Ertuğrul Tetik kadınların kent ve çalışma hayatındaki yerini şöyle özetledi: "Kadınların yalnızca belirli alanlarda değil, yaşamın ve çalışma hayatının her noktasında varlık göstermesi çok önemli. Nazilli’yi güzelleştiren, temizleyen ve yaşanabilir kılan her mesai arkadaşımıza yürekten teşekkür ediyorum. Kadınlarımızın daha detaylı bakış açıları, daha titiz çalışmalarıyla sahada da elbette kendisini gösteriyor"

Şehir içinde yürütülen bu çalışmalar, hem belediye ekiplerinin hem de vatandaşların günlük hayatında fark yaratan bir hizmet olarak öne çıkıyor ve kadın emekçiler kentin görünür yüzlerinden biri haline geliyor.

NAZİLLİ BELEDİYESİ’NİN KADIN EMEKÇİLERİ KENTİN SOKAKLARINI GÜZELLEŞTİRİYOR