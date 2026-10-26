Nemrut kalderası'nda sonbaharın renkleri krater gölüne hayat veriyor

Bitlis'in yüksek yaylalarında sonbahar gösterisi

Bitlis’in Ahlat, Güroymak ve Tatvan ilçelerinin sınırlarında yer alan Nemrut Kalderası Milli Parkı, sonbaharın gelmesiyle birlikte sarı, turuncu ve kızıl tonlara büründü. Bölgedeki ağaçlık alanlar ve krater gölü çevresi, mevsimin renkleriyle adeta tabloya dönerken yerli ve yabancı ziyaretçiler yoğun ilgi gösteriyor.

Doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası haline gelen kaldera, havadan çekilen drone görüntüleriyle de öne çıkıyor. Ayrıca alan, Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) Projesi kapsamında 'Mükemmeliyet Ödülü'ne layık görülmüş bulunuyor; bu statü ziyaretçi akışını daha da artırdı.

Ziyaretçilerin ilk elden izlenimleri:

Nemrut Kalderası’nı görmek için Muş’tan gelen Ayşe Alkış, bölgenin her mevsim farklı bir güzelliğe sahip olduğunu ancak sonbaharın ayrı bir cazibesi olduğunu söyledi. Alkış, yaklaşık 10 kişilik arkadaş grubuyla krater gölü çevresinde olduklarını belirterek, Nemrut Krater Gölü'nün Türkiye’nin en büyük, dünyanın da ikinci en büyük krater gölü olduğuna dikkat çekti. Alkış, doğanın bakirliğini ve manzaranın etkileyiciliğini vurgulayarak herkesi bölgeyi görmeye davet etti.

Fotoğrafçılar ve yerel beklentiler:

Doğa fotoğrafçısı Şahin Şerefoğlu ise kalderanın doğal renklerinin ve ziyaretçi yoğunluğunun dikkat çektiğini ifade etti. Şerefoğlu, sonbahar renklerini fotoğraf makinesi ve drone ile belgelemek için bölgeye geldiklerini belirterek, bölgeye gelenlerin sadece yerli turistlerle sınırlı kalmadığını, dışarıdan da yoğun ziyaretçi akışı olduğunu söyledi.

Şerefoğlu ayrıca, bölgenin turizm alanı ilan edilmesinin ardından daha düzenli bir görünüme kavuştuğunu ve devletin sağladığı destek sayesinde Nemrut Kalderası’nın beklenen konuma geldiğini kaydetti. Hem fotoğrafçılara hem de doğa meraklılarına kalderayı gezip görmelerini tavsiye eden Şerefoğlu, sonbaharın sunduğu renk cümbüşünün bölgenin en önemli çekim unsurlarından biri olduğunun altını çizdi.

Nemrut Kalderası Milli Parkı’ndaki bu mevsimsel dönüşüm, bölge ekonomisine ve turizmine canlılık getirirken, ziyaretçiler için güvelik, ulaşım ve koruma konularında sürdürülebilir çözümler tartışılmaya devam ediyor. Sonbahar aylarında yoğunlaşan ziyaretçi ilgisi, krater gölü çevresinde çekilen görsellerle sosyal medyada da geniş yankı buluyor.

NEMRUT KALDERASI MİLLİ PARKI, SONBAHARIN GELİŞİYLE BİRLİKTE SARI, TURUNCU VE KIZIL TONLARA BÜRÜNDÜ.