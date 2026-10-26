Niğde'de soya silajıyla yem maliyetine çözüm arayışı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nden soya silajı denemesi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) tarafından yürütülen çalışmada, ikinci ürün niteliğindeki silajlık soya fasulyesi denemelerinden dekara ortalama 2 bin 485 kilogram hasıl verimi elde edildi. Denemeler, bölge koşullarına uygun yem üretimini desteklemeyi hedefliyor.

Denemenin yürütülüşü:

Çalışma, Ayhan Şahenk Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi koordinasyonunda gerçekleştirildi. Silajlık tritikale hasadının ardından 19 Haziran tarihinde dört farklı soya çeşidi ekimi yapıldı ve büyüme-sap gelişimi ile verim parametreleri takip edildi. Elde edilen sonuçlar, Niğde koşullarında soya silajı üretiminin fizibilitesine dair veri sağladı.

Amaç ve beklenen katkılar:

Araştırmanın temel amacı, soya silajını mısır silajına alternatif olarak sunmak değil; protein içeriğini güçlendirerek yem karışımlarını tamamlayıcı bir bileşen haline getirmek. Bu yaklaşım, hayvan beslemede daha dengeli bir rasyon elde edilmesini sağlarken, dışarıdan temin edilen protein yemlerine duyulan ihtiyacı azaltmayı hedefliyor. Ayrıca soya bitkisinin azot bağlama özelliğinin toprağa olumlu katkı yapması beklentiler arasında yer alıyor.

Yaygınlaştırma ve üretici eğitimi:

Prof. Dr. Hasan Uslu, yürütülen çalışmanın bölge tarımı ve hayvancılığı açısından önemine dikkat çekti. Uslu, bilimsel araştırmalarla üreticilerin ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştirmeyi amaçladıklarını belirterek, Çiftçi Eğitim Koordinatörlüğü aracılığıyla yeni tarımsal uygulamalar konusunda eğitim verileceğini ve elde edilen sonuçların bölgede yaygınlaştırılması için çalışmaların başlatıldığını ifade etti. Araştırmanın, Niğde'de sürdürülebilir tarım uygulamalarını güçlendirip hayvancılıkta üretim maliyetlerini azaltması bekleniyor.

NÖHÜ’DEN TARIMDA VERİMLİLİĞİ ARTIRACAK ÇALIŞMA