Didim'de yağış öncesi altyapı seferberliği: rögar ve ızgaralar temizlendi

Didim Belediyesi'nin yağış öncesi hazırlıkları:

Didim Belediyesi, kent genelinde beklenen yoğun yağıştan önce altyapı bakım çalışmalarını hızlandırdı. Amaç, yağış sırasında oluşabilecek su birikintileri ve altyapı kaynaklı olumsuzlukların önüne geçmek olarak açıklandı.

Belediye ekipleri, öncelikli olarak yağmur suyu ızgaraları ve rögarlar üzerinde yoğunlaştı. Bu noktaların temizlenmesiyle yağmur sularının tahliye hatlarına daha düzenli ulaşması hedeflendi.

çalışmanın ayrıntıları:

Ekipler, kent genelinde belirlenen noktalarda rögar kapaklarını açıp sistemleri kontrol etti; suyun akışını engelleyebilecek yaprak, çöp ve diğer birikintiler giderildi. Yapılan müdahaleler, tahliye hatlarının işlevselliğini desteklemeye yönelik planlı bir çalışma kapsamında gerçekleştirildi.

Çalışmalar sırasında tıkanma riski taşıyan alanlara öncelik verildi ve olası acil durumlara hızlı müdahale imkanı sağlanması için kontroller sıklaştırıldı.

neden önem taşıyor:

Özellikle yoğun yağış dönemlerinde yağmur suyu tahliyesinin açık ve işlevsel olması, sokaklarda ve ulaşımda su birikintilerinin oluşma riskini azaltıyor. Bu nedenle düzenli temizlik ve bakım çalışmaları, olumsuz etkileri en aza indirmek açısından kritik sayılıyor.

Didim Belediyesi, altyapı temizlik ve bakımına öncelik vererek yağışların günlük yaşam ve ulaşım üzerindeki etkilerini azaltmayı hedefliyor ve gerekli önlemlerin alınmaya devam edeceğini bildirdi.

DİDİM BELEDİYESİ’NDEN YAĞIŞ ÖNCESİ TEMİZLİK