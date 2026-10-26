Mezopotamya Kent Parkı odağında Diyarbakır'da geniş çaplı ağaçlandırma sürüyor

üç aylık çalışma ve ilerleme:

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, kent genelinde yürüttüğü ağaçlandırma ve bitkilendirme kampanyasında son üç ayda önemli bir ivme yakaladı. Ekipler, bu dönemde 9.070 ağaç, 50.200 çalı ve 480.000 mevsimlik çiçek dikimini tamamladı. Yıl sonu hedefleri arasında toplam 21.000 ağaç, 100.000 çalı ve 1,5 milyon mevsimlik çiçek yer alıyor; belediye, çalışmalarını sürdürerek bu rakamlara ulaşmayı amaçlıyor.

Park, bulvar, mezarlık ve kentin muhtelif noktalarını kapsayan programla hedeflenen alanların yeşillendirilmesi planlanıyor. Şu ana kadar gerçekleştirilen dikimler, çalı hedefinin yarısından fazlasına ulaşılmasını sağlarken ağaç ve mevsimlik çiçek dikiminde de yıl sonu hedeflerine doğru hatırı sayılır bir yol kat edildi.

mezopotamya kent parkı'nın rolü:

Programın merkezi konumundaki Mezopotamya Kent Parkı, ağaçlandırma çalışmaları açısından özel bir önem taşıyor. Belediye planlamasına göre park için 8.000 ağaç ve 50.000 çalı öngörülüyor; bu çalı sayısı, kentin yıl sonu için hedeflediği 100.000 çalının yarısını teşkil ediyor. Park, Diclekent Bulvarı ile Mezopotamya Bulvarı kesişimindeki toplam 211.656 metrekarelik alana yayılıyor ve kentteki önemli yeşil alanlardan biri olması hedefleniyor.

Mezopotamya Kent Parkı kapsamında ayrıca açık hava kütüphanesi, açık hava tiyatrosu, yürüyüş yolları, spor alanları ve çocuklara yönelik iki büyük oyun alanı gibi sosyal donatılar planlandı. Parkta iki kafe ve iki tuvalet de bulunacak; bu mekanların bitkilendirme ve altyapı düzenlemeleriyle birlikte kentin sosyal yaşamına katkı sağlaması amaçlanıyor.

yapım çalışmaları ve hedeflenen alan:

Park inşaatında binaların kaba inşaatları tamamlandı ve ham toprak dolgu çalışmalarında sona yaklaşılmış durumda. Altyapı işleri, zemin düzenlemeleri, elektrik altyapısı ve sulama sistemleri belirlenen program doğrultusunda yürütülüyor. Sert zeminlerde serme ve sıkıştırma, bordür imalatları ve yol beton dökümü gibi uygulamalar da eş zamanlı olarak devam ediyor; bunların tamamlanmasıyla yaya yolları, spor ve oyun alanları hizmete hazır hâle getirilecek.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Bakım Şube Müdürü Osman Yavuz, yürütülen çalışmaların kentin görünümünü iyileştirmeyi ve daha yaşanabilir alanlar oluşturmayı hedeflediğini vurguladı. Yavuz, üç aylık dönemde ulaşılan dikim sayılarını paylaşarak yıl sonuna kadar 580.000 metrekarelik bir alanın yeşillendirileceğini belirtti.

Belediyenin hedefi yalnızca sayı bazında ağaç dikmek değil; planlanan programla kent genelinde çevre düzenlemesini güçlendirmek, sosyal donatılarla birlikte sürdürülebilir yeşil alanlar oluşturmak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir kent bırakmak. Bu bağlamda Mezopotamya Kent Parkı, hem ağaçlandırma hedeflerinin hem de sosyal yaşam alanlarının merkezi olarak öne çıkıyor.

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, YIL SONU İÇİN BELİRLEDİĞİ TOPLAM 21 BİN AĞAÇ, 100 BİN ÇALI VE 1,5 MİLYON MEVSİMLİK ÇİÇEK DİKİMİ HEDEFİ KAPSAMINDA SON ÜÇ AYDA 9 BİN 70 AĞAÇ, 50 BİN 200 ÇALI VE 480 BİN MEVSİMLİK ÇİÇEĞİ TOPRAKLA BULUŞTURDU. BELEDİYE, ÇALIŞMALARINI SÜRDÜREREK YIL SONUNA KADAR BU HEDEFLERE ULAŞMAYI VE TOPLAM 580 BİN METREKARELİK ALANI YEŞİLLENDİRMEYİ PLANLIYOR.