Nevşehir'de levaya çarpan otomobil takla attı, sürücü ve eşi yaralandı

kaza yerinde gelişmeler:

Nevşehir-Gülşehir karayolu 1. Sulusaray kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada, 50 EF 880 plakalı Fiat marka otomobilin sürücüsü Mehmet Ç. direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç önce yol kenarındaki trafik levhasına, ardından bordür taşına çarparak takla attı ve devrildi.

müdahale ve kurtarma:

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Mehmet Ç. ile eşi, itfaiye ekiplerinin otomobilin ön camını kırmasıyla yapılan kurtarma çalışması sonucunda çıkarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi.

yaralıların durumu ve soruşturma:

Kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililer, her iki yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi. Olayla ilgili olarak jandarma ve polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

NEVŞEHİR’DE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİLİN TAKLA ATMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA, SÜRÜCÜ VE EŞİ YARALANDI.