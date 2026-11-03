Samsunspor'da sorumluluk ve direniş çağrısı: devre arasında hamleler yapılacak

Samsunspor başkanından net mesaj: umutsuzluğa yer yok

Trendyol Süper Lig’de üst üste 8. mağlubiyet yaşayan Samsunspor’da kulüp başkanı ve sahibi Yüksel Yıldırım, sosyal medya hesabından halka seslendi. Yıldırım, takımın bulunduğu konumun kendilerine yakışmadığını belirterek camiaya moral ve sorumluluk çağrısı yaptı.

devre arası planları ve hataların giderilmesi:

Yıldırım, sezon başında yapılan hataların farkında olduklarını ve bunları düzeltmek için çalıştıklarını söyledi. Başkanın vurguladığı ifadeler arasında "Hatalarımız var ve bunları düzelteceğiz" cümlesi öne çıktı. Yıldırım ayrıca, "Eksiklerimizi görüyoruz, gerekli analizleri yapıyoruz ve takımımızı güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diyerek devre arasında transfer hamleleri yapılacağını açıkladı.

Başkan ayrıca süreci duygusal değil, akılcı kararlarla yöneteceklerini belirtti: "Gereken her adımı atmaktan çekinmeyeceğiz. Devre arasında gereken her hamleyi yapacağız. Hiç kimsenin bundan şüphesi olmasın."

kulüp kimliği, sorumluluk ve taraftara çağrı:

Yıldırım konuşmasında kulübün tarihine atıf yaparak Samsunspor’un zorlu dönemlerden güçlenerek çıktığını hatırlattı ve şu ifadeleri kullandı: "Bu büyük camia, yalnızca iyi günlerin değil, zor günlerin de kulübüdür. Bugün ihtiyaç duyduğumuz şey suçlu aramak değil, birlikte ayağa kalkmaktır."

Başkan, yönetim, teknik ekip ve futbolcuların sorumluluğu üstlendiğini belirterek "Kaçan yok, saklanan yok" dedi. Ayrıca, "Ben bu kulübü bir alt lige düşürmek için değil, Avrupa’ya taşımak için geldim" sözleriyle hedeflerinin değişmediğini tekrar etti.

Yıldırım, taraftarlar için de net bir mesaj verdi: inancın korunması gerektiğini ve kulübün en büyük gücünün taraftar olduğunun altını çizdi. "Taraftarlarımızdan tek isteğimiz; inançlarını kaybetmemeleridir ve bu takıma inanmaya devam etsinler" diye konuştu. Konuşmasını "Samsunspor düşmez. Samsunspor pes etmez. Samsunspor yeniden ayağa kalkar" sözleriyle sonlandırdı.

Yıldırım’ın açıklamaları, kulüp yönetiminin sorumluluk aldığı, somut adımlar atma niyetinde olduğu ve devre arasında transferle takviyeler yapacağı mesajını net biçimde ortaya koydu.

SAMSUNSPOR BAŞKANI YÜKSEL YILDIRIM, KÜME DÜŞME HATTINDA BULUNAN TAKIMIYLA ALAKALI OLARAK KİMSENİN UMUTSUZLUĞA KAPILMAMASI GEREKTİĞİNİ BELİRTEREK, SEZON BAŞINDA YAPILAN HATALARIN DÜZELTİLECEĞİNİ, DEVRE ARASINDA DA GEREKEN HAMLELERİN YAPILACAĞINI SÖYLEDİ.