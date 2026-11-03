Dolar 49,9139 -0,12%
Euro 55,9872 +0,11%
Bist 10.917,66 -0,40%
Altın Gram 6.292,30 -1,22%
EUR/USD 1,1196 +0,04%
Brent Petrol 106,97 +2,10%
--°

Samsunspor'da sorumluluk ve direniş çağrısı: devre arasında hamleler yapılacak

Başkan Yüksel Yıldırım, takımın sezon başı hatalarını kabul edip sorumluluk vurgusu yaptı; eksikler düzeltilecek ve devre arasında takviye yapılacak.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 09:51

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Samsunspor'da sorumluluk ve direniş çağrısı: devre arasında hamleler yapılacak

Samsunspor başkanından net mesaj: umutsuzluğa yer yok

Trendyol Süper Lig’de üst üste 8. mağlubiyet yaşayan Samsunspor’da kulüp başkanı ve sahibi Yüksel Yıldırım, sosyal medya hesabından halka seslendi. Yıldırım, takımın bulunduğu konumun kendilerine yakışmadığını belirterek camiaya moral ve sorumluluk çağrısı yaptı.

devre arası planları ve hataların giderilmesi:

Yıldırım, sezon başında yapılan hataların farkında olduklarını ve bunları düzeltmek için çalıştıklarını söyledi. Başkanın vurguladığı ifadeler arasında "Hatalarımız var ve bunları düzelteceğiz" cümlesi öne çıktı. Yıldırım ayrıca, "Eksiklerimizi görüyoruz, gerekli analizleri yapıyoruz ve takımımızı güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diyerek devre arasında transfer hamleleri yapılacağını açıkladı.

Başkan ayrıca süreci duygusal değil, akılcı kararlarla yöneteceklerini belirtti: "Gereken her adımı atmaktan çekinmeyeceğiz. Devre arasında gereken her hamleyi yapacağız. Hiç kimsenin bundan şüphesi olmasın."

kulüp kimliği, sorumluluk ve taraftara çağrı:

Yıldırım konuşmasında kulübün tarihine atıf yaparak Samsunspor’un zorlu dönemlerden güçlenerek çıktığını hatırlattı ve şu ifadeleri kullandı: "Bu büyük camia, yalnızca iyi günlerin değil, zor günlerin de kulübüdür. Bugün ihtiyaç duyduğumuz şey suçlu aramak değil, birlikte ayağa kalkmaktır."

Başkan, yönetim, teknik ekip ve futbolcuların sorumluluğu üstlendiğini belirterek "Kaçan yok, saklanan yok" dedi. Ayrıca, "Ben bu kulübü bir alt lige düşürmek için değil, Avrupa’ya taşımak için geldim" sözleriyle hedeflerinin değişmediğini tekrar etti.

Yıldırım, taraftarlar için de net bir mesaj verdi: inancın korunması gerektiğini ve kulübün en büyük gücünün taraftar olduğunun altını çizdi. "Taraftarlarımızdan tek isteğimiz; inançlarını kaybetmemeleridir ve bu takıma inanmaya devam etsinler" diye konuştu. Konuşmasını "Samsunspor düşmez. Samsunspor pes etmez. Samsunspor yeniden ayağa kalkar" sözleriyle sonlandırdı.

Yıldırım’ın açıklamaları, kulüp yönetiminin sorumluluk aldığı, somut adımlar atma niyetinde olduğu ve devre arasında transferle takviyeler yapacağı mesajını net biçimde ortaya koydu.

SAMSUNSPOR BAŞKANI YÜKSEL YILDIRIM, KÜME DÜŞME HATTINDA BULUNAN TAKIMIYLA ALAKALI OLARAK KİMSENİN...

SAMSUNSPOR BAŞKANI YÜKSEL YILDIRIM, KÜME DÜŞME HATTINDA BULUNAN TAKIMIYLA ALAKALI OLARAK KİMSENİN UMUTSUZLUĞA KAPILMAMASI GEREKTİĞİNİ BELİRTEREK, SEZON BAŞINDA YAPILAN HATALARIN DÜZELTİLECEĞİNİ, DEVRE ARASINDA DA GEREKEN HAMLELERİN YAPILACAĞINI SÖYLEDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

fenerbahçe, şampiyonlar ligi'nde liverpool'u ağırlıyor
images

Aydın'da cumhuriyet coşkusunu taşıyan bilardo turnuvası sona erdi
images

Erciyes 38'in namağlup serisi sona erdi: Bitlis 1916 deplasmanda farklı kazandı
images

Öğretmenlerin spor başarısı okul kültürünü güçlendiriyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Başsavcıdan muhtarlara çağrı: tebligat ve asayişte koordinasyon

Menteşe'de dumanlar alarm verdi: iş yeri kullanılamaz duruma geldi

BŞEÜ’de Söğüt Meslek Yüksekokulunda modüler eğitim ve akreditasyon hedefi

Ekimde yoğun denetim: Kilis'te 115 aranan yakalandı, 56 tutuklandı

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı