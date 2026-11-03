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Mahallede korku bırakan saldırı: Adana'da eski eşi tarafından vurulan Dilan adalet istiyor

Adana'da çocuklarının gözü önünde vurulan biyolog Dilan Öztürk, eski eşinin serbest kalması halinde hayatının tehlikede olduğunu söyledi.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 09:53

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Mahallede korku bırakan saldırı: Adana'da eski eşi tarafından vurulan Dilan adalet istiyor

Olayın yaşandığı anlar:

Adana'da biyolog Dilan Öztürk, 26 Mart sabahı çocukları A.K. (5) ve Ş.K. (7) okula götürmek üzere evden çıkarken eski eşi Ali K. tarafından vuruldu. Öztürk'ün beyanına göre Ali K., apartman girişinin sol tarafındaki boş kısma saklanıp aralarından çıkarak belinden çıkardığı tabancayla 10 el ateş ederek bacaklarından yaraladı; ardından aracını eski eşinin üzerine sürdüğü iddia edildi.

Çevredekilerin müdahalesiyle zanlı olay yerinden kaçtı, kısa süre sonra Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Ali K. hakkında hazırlanan iddianame Adana 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

Sanığın savunması:

Duruşmada konuşan sanık, olayın kastlı olmadığını iddia ederek, "Dilan, benim elime müdahale ederken tabanca ateş aldı. Tetiğe kimin bastığını hatırlamıyorum. Dilan’ın nasıl yaralandığını fark etmedim" şeklinde beyanda bulundu. Sanık ifadelerinde ayrıca olay sırasında sinir krizi geçirdiğini, toprağa doğru iki el ateş ettiğini ve tabancayı araçtan attığını söyledi. Suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraatini talep etti.

Mağdurun ifadesi ve talepleri:

Öztürk, sanığın beyanlarının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Olay anını detaylarıyla anlatarak, çocuklarının gözleri önünde vurulduğunu, komşuların müdahalesiyle hayatta kaldığını söyledi. Mağdurun ifadelerine göre zanlı silahı kafasına doğrultup, "Son duanı et, seni öldüreceğim" dedi; silah tutukluk yapmasa eylemini tamamlayacağını vurguladı.

Öztürk'ün açıklamasında ayrıca boşanma sonrası psikolojik ve fiziksel şiddet iddiası, daha önce alınan uzaklaştırma kararı ve bu kararın uzatılmaması nedeniyle tehditlerin devam ettiği yer aldı. Mağdur, serbest kalması halinde hayatının tehlikede olacağını belirterek adaletten beklentisinin hakkın yerini bulması olduğunu dile getirdi ve çocuklarıyla huzur içinde yaşamak istediğini söyledi.

Mahkeme süreci:

Sanık hakkında hazırlanan iddianamede, "boşandığı eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" ve "silahla tehdit" suçlarından toplamda 28 yıla kadar hapis talep ediliyor. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı 12 Kasım’a erteledi.

Olay, mahalle sakinleri ve çocuklar açısından travmatik bir görüntü bırakırken, mağdurun yargı sürecinden beklentisi adaletin sağlanmasıdır. Öztürk, kimseyi zan altında bırakmak istemediğini, yalnızca gerekenin yapılmasını talep ettiğini belirtti.

ADANA’DA ESKİ EŞİ TARAFINDAN TABANCAYLA VURULARAK YARALANAN DİLAN ÖZTÜRK, MAHKEME ÖNCESİ OLAYIN...

ADANA’DA ESKİ EŞİ TARAFINDAN TABANCAYLA VURULARAK YARALANAN DİLAN ÖZTÜRK, MAHKEME ÖNCESİ OLAYIN YAŞANDIĞI YERE GİDEREK, O ANLARI ANLATTI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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