Ordu'da tek katlı müstakil ev çıkan yangında ağır hasar aldı

Yangının çıkışı ve ihbar süreci:

Yangın, Ünye ilçesi Gölevi Mahallesi'ndeki tek katlı müstakil bir evde çıktı. Evden yükselen alev ve yoğun dumanı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye müdahalesi ve hasar:

Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin koordineli müdahalesiyle alevler çevreye sıçramadan kontrol altına alındı ve söndürüldü. Buna karşın yangın, söz konusu müstakil evin büyük bir kısmının kullanılamaz hale gelmesine neden oldu.

Yetkililer, yangının çıkış nedenini ve evde oluşan zararın boyutunu belirlemek üzere inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ORDU'NUN ÜNYE İLÇESİNDE TEK KATLI MÜSTAKİL EV, ÇIKAN YANGINDA ALEVLERE TESLİM OLDU.