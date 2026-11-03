Milas'ta seyir halindeki tırda yangın, römorkun sağ arka iki lastiği zarar gördü

Milas'ta seyir halindeki tırda yangın

Muğla'nın Milas ilçesi Pınarcık Mahallesi'nde seyir halindeki bir tırda yangın çıktı. Olay, 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine takip altına alındı ve bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas itfaiye ile trafik ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

Bölgeye ulaşana kadar alevlere ilk müdahaleyi yoldan geçen sürücüler yaptı. İtfaiye ekipleri geldiğinde yangının yayıldığı alanlarda soğutma çalışması gerçekleştirildi ve yangın kontrol altına alındı. Müdahale sırasında trafik ekipleri güvenlik önlemleri aldı.

Hasar ve olası neden:

Yangın sonucunda römorkun sağ arka iki lastiği ve römork gövdesinin yaklaşık 1 m'lik bir bölümü zarar gördü. Ekiplerin ilk tespitine göre yangının aracın fren balatalarının aşırı ısınması nedeniyle çıktığı tahmin ediliyor. Olayla ilgili soruşturma ve hasar tespiti sürüyor.

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