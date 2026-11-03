Makineden tesise: gıda üretiminde entegre mühendislik öne çıkıyor

Gıda makinelerinde üretimden çözüme uzanan dönüşüm

Gıda makineleri sektörü, geleneksel ekipman tedarikçiliğinin ötesine geçerek müşteriye komple tesis çözümleri sunma yönünde bir evrim yaşıyor. Artık rekabet sadece makinenin performansı veya maliyeti ile ölçülmüyor; üretim hattının birbiriyle uyumu, süreçlerin planlanması ve tesis spesifik mühendislik yaklaşımları belirleyici hale geliyor.

müşteri ihtiyacının doğru tespiti ve proje yaklaşımı:

STK Makina Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tecelli bu değişimi, şirketlerin müşteriye yalnızca cihaz satmak yerine üretim problemlerini çözmeye odaklanması gerektiği şeklinde özetliyor. Tecelli'ye göre bazen müşterinin ihtiyacı tek bir makine olabilir; ancak birçok durumda çözüm, birden fazla ekipmanın uyumlu çalıştığı komple bir üretim hattı oluşturmayı gerektiriyor. Bu nedenle üretim sürecinin detaylı analiz edilmesi, veri temelli karar alma ve proje bazlı mühendislik çalışmaları ön plana çıkıyor.

yatırımlarda mühendislik ve süreç optimizasyonunun önemi:

Yeni tesis kurulumları veya mevcut hatların yenilenmesinde mühendislik hizmetleri, makine üretimi kadar önemli bir rol oynuyor. Tecelli, yatırımın başlangıcından hat devreye alınmasına kadar geçen süreçte ihtiyaçların doğru analiz edilmesinin yatırım verimliliğini doğrudan etkilediğini vurguluyor. Doğru makine seçimi kadar, bu makinenin tesis içindeki diğer ekipmanlarla entegrasyonu ve süreç optimizasyonu da maliyet ve üretkenlik açısından belirleyici oluyor.

Bu yaklaşım, tedarikçi firmaların yetkinlik profilini de dönüştürüyor. Sadece imalat kabiliyeti değil; proje geliştirme, sistem tasarımı, montaj koordinasyonu ve devreye alma sonrası destek hizmetleri de rekabetçi tekliflerin ayrılmaz parçaları haline geliyor.

sektörün rekabetinde mühendislik kabiliyetinin rolü:

Tecelli, önümüzdeki dönemde şirketlerin pazar konumunu belirleyecek unsurun üretim kapasitesi kadar mühendislik kabiliyeti ve sistem odaklı çözüm sunma yeteneği olacağını belirtiyor. Gıda sektöründe yatırım yapan işletmeler için makine tedarikçisinin bir çözüm ortağı olarak konumlanması, yatırımın işletmeye dönüşme sürecini hızlandırıyor ve operasyonel riskleri azaltıyor.

Sonuç olarak, gıda makineleri sektöründe rekabet artık sadece ürün bazlı değil; proje yönetimi, entegrasyon yeteneği ve tesis içi uyumu sağlamadaki uzmanlık etrafında şekilleniyor. Bu da üretici firmaların iş modellerini genişleterek mühendislik ve hizmet odaklı çözümler geliştirmelerini zorunlu kılıyor.

STK MAKİNA’NIN ÇALIŞMA YAKLAŞIMINI ANLATAN SABRİ TECELLİ,