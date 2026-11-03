Bursa'da yağışa rağmen 800 taksiyle korsan taşımacılığa tepki gösterildi

Bursa'da taksicilerden geniş katılımlı protesto

Bursa'da taksi esnafı, korsan taşımacılık olarak nitelendirdikleri faaliyetlere tepki göstermek amacıyla geniş katılımlı bir konvoy düzenledi. Yağmurlu hava koşullarına rağmen sokaklara çıkan şoförler, kent merkezinde korna sesleriyle tepkilerini duyurdu.

güzergah ve katılım:

Taksiciler Bursa'nın farklı noktalarından hareket ederek Osmangazi ilçesindeki Uluyol Caddesi'nde toplandı. Konvoya katılımın yüksek olduğu ve yaklaşık 800 taksinin yürüyüşte yer aldığı bildirildi. Uluyol Caddesi'nden başlayan araç yoğunluğu Fomara, Zafer Plaza, Cemal Nadir Caddesi ve Heykel güzergâhını takip etti.

talepler ve etkiler:

Güzergah boyunca sürekli korna çalarak ilerleyen taksiciler, korsan taşımacılığın sektörde haksız rekabete yol açtığını vurguladı. Eylem sırasında 'Korsana hayır' sloganları atıldı ve taksi esnafı yetkililerden çözüm beklediklerini söyledi. Çok sayıda taksinin aynı anda şehir merkezinde bulunması nedeniyle güzergâh üzerinde trafik yoğunluğu yaşandığı kaydedildi.

Taksiciler ayrıca kamuoyuna ve yetkililere iletmek üzere mesajlarını netleştirdi: 'Sesimizi duyun, sorunumuza çözüm bulun.' Eylem katılımcıları, korsan taşımacılıkla mücadele kapsamında Adalet Bakanlığı dahil ilgili kurumların yasal ve idari adımları hızlandırmasını talep etti.

Eylem, araçların yeniden Uluyol Caddesi'ne dönüp başladıkları noktada toplanmasıyla sonlandırıldı. Katılımcılar, devam eden sorunlara ilişkin çözüm beklentilerini yetkililere iletmeye devam edeceklerini bildirdi.

BURSA'DA TAKSİ ESNAFI, KORSAN TAŞIMACILIK OLARAK NİTELENDİRDİKLERİ FAALİYETLERE TEPKİ GÖSTERMEK AMACIYLA GENİŞ KATILIMLI BİR PROTESTO DÜZENLEDİ.