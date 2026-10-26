Cevizli'de halk sağlığını tehdit eden ruhsatsız börek imalathanesi kapatıldı

Denetimde tespit edilenler:

Maltepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Cevizli Mahallesi'nde yapılan saha taraması sonucu polis eşliğinde bir börek imalathanesine baskın düzenledi. Ekipler, iş yerinin ruhsatsız olduğunu ve temel hijyen kurallarına uyulmadığını tespit etti. Yapılan ayrıntılı incelemede fırın ve tezgâh alanlarının kirli olduğu, gıdaların açıkta ve hijyen dışı koşullarda depolandığı görüldü.

Ele geçirilen ürünler ve bulgular:

Zabıta ekipleri, üretimde kullanılan malzemeleri tek tek kontrol etti. İncelemelerde son kullanma tarihi geçmiş ham maddeler ile defalarca kullanılarak sağlığa zararlı hale gelmiş bayat ve kalitesiz yağların kullanıldığı belirlendi. Ayrıca ürünlerin ağzı açık bir biçimde bırakıldığı, depolama alanlarının pislik içinde olduğu ve üretim alanlarının hijyen standartlarını sağlamadığı rapor edildi.

Personel savunması ve idari işlem:

İmalathanedeki çalışanlar, zabıta ekiplerine üretim için yeterli malzeme bulunmadığını ve “henüz para kazanmadan malzeme alamayacaklarını” öne sürdü. Bu savunma üzerine ekipler üretimi derhal durdurdu, tesisteki kişiler tahliye edildi ve işletme zabıta tarafından mühürlendi. Yetkililer, kapatma kararının halk sağlığını koruma zorunluluğuyla alındığını vurguladı.

Maltepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, ilçe genelinde gıda üretimi ve satışı yapan tüm işletmelere yönelik denetimlerin sıfır tolerans ilkesiyle sürdürüleceğini belirtti. Halk sağlığını tehdit eden uygulamalara karşı denetimlerin sıklaştırılacağı ve benzer ihlallerin yasal işlemle karşılanacağı ifade edildi.

CEVİZLİ MAHALLESİ'NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN BASKINDA, İNSAN SAĞLIĞINI HİÇE SAYAN RUHSATSIZ VE HİJYEN ŞARTLARINA UYMAYAN BİR BÖREK İMALATHANESİ MÜHÜRLENDİ.