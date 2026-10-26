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İki otomobilin çarpıştığı kaza Yusufça'da bir aracın takla atmasına yol açtı

Burdur'un Gölhisar ilçesi Yusufça'da iki otomobil çarpıştı; 15 KD 210 ve 20 AJY 77 plakalı araçlardan biri takla attı, iki sürücü yaralandı, durumları iyi.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 15:16

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EDİTÖR: Hakan Arslan

İki otomobilin çarpıştığı kaza Yusufça'da bir aracın takla atmasına yol açtı

İki otomobilin çarpıştığı kaza Yusufça'da bir aracın takla atmasına yol açtı

Kaza sabah saatlerinde Burdur'un Gölhisar ilçesine bağlı Yusufça beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.E. idaresindeki 15 KD 210 plakalı Fiat Tofaş marka otomobile, Ö.A. yönetimindeki 20 AJY 77 plakalı otomobil yandan çarptı.

Kaza anı ve araçların durumu:

Çarpmanın etkisiyle 20 AJY 77 plakalı otomobil takla attı. Her iki otomobilde de hasar oluşurken, araç sürücüleri kazada yaralandı. Olay yerinde jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Müdahale ve sağlık durumu:

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar. Yetkililer, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

GÖLHİSAR İLÇESİNE BAĞLI YUSUFÇA BELDESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU 2 KİŞİ...

GÖLHİSAR İLÇESİNE BAĞLI YUSUFÇA BELDESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU 2 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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