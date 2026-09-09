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Niğde'de eylül operasyonu sonuçlandı: üç tutuklama, bir hükümlü cezaevinde

Niğde'de 1-6 Eylül 2026 tarihlerindeki operasyonda 5 kişi yakalandı; 3 tutuklandı, 2 adli kontrolle serbest bırakıldı, çeşitli maddeler ele geçirildi.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 11:53

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Niğde'de eylül operasyonu sonuçlandı: üç tutuklama, bir hükümlü cezaevinde

Niğde'de eylül operasyonu sonuçlandı: üç tutuklama, bir hükümlü cezaevinde

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu operasyonlarında toplam 5 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan yasal işlemlerin ardından 3 kişi tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

operasyonun ayrıntıları:

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1-6 Eylül 2026 tarihleri arasında il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan, bulunduran ve kullanan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında belirlenen adreslerde, iş yerlerinde ve araçlarda eş zamanlı aramalar yapıldı ve şüpheliler yakalanarak emniyette işlemleri tamamlandı.

ele geçirilen maddeler ve deliller:

Aramalarda toplam 121,12 gram uyuşturucu madde, 26 adet sentetik ecza, 800 TL, 50 Amerikan doları ile 3 adet cam aparat ele geçirildi. Delillere ilişkin işlemler savcılık talimatları doğrultusunda sürdürüldü.

Öte yandan, uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanmak suçundan hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi de ekipler tarafından yakalandı ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerin yargı süreci devam ederken, soruşturmaya ilişkin çalışmaların sürdüğü bildirildi.

NİĞDE’DE POLİS EKİPLERİNİN DÜZENLEDİĞİ UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA YAKALANAN 5 ŞÜPHELİDEN 3&#039;Ü...

NİĞDE’DE POLİS EKİPLERİNİN DÜZENLEDİĞİ UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA YAKALANAN 5 ŞÜPHELİDEN 3'Ü TUTUKLANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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