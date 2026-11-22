OPET'in temizlik hamlesi Guinness'e taşındı

OPET, 26 yılı aşan Temiz Tuvalet Kampanyası sayesinde akaryakıt sektöründe temizlik ve hijyen anlayışında dönüşüm yarattı. Şirket, 19 Kasım Dünya Tuvalet Günü'nde Türkiye genelindeki istasyonlarında eş zamanlı yürütülen uygulamayla adını Guinness Dünya Rekorları kitapçığına yazdırdı.

rekor nasıl kırıldı:

Guinness World Records değerlendirme kriterlerine uygun biçimde organize edilen çalışma, 10.00-11.00 saatleri arasında tamamlandı. Türkiye genelindeki 1.200 OPET istasyonunda aynı anda başlayan temizlik hareketiyle toplam 3.478 tuvalette, belirlenen derinlemesine temizlik adımları uygulandı ve rekor başvurusu için gerekli tüm kayıtlar toplandı.

Şirketin elde ettiği rekor, "bir saat içerisinde derinlemesine temizlik yapılan en fazla tuvalet" kategorisinde kayda geçti. Bu kategori daha önce Guinness literatüründe bulunmadığı için OPET, yalnızca bir rekora imza atmakla kalmayıp söz konusu kategoriyle Guinness'e yeni bir başlık kazandırdı.

organizasyon ve doğrulama süreçleri:

Uygulama, merkez ve saha ekiplerinin koordinasyonuyla planlandı; her istasyonda görev yapan ekipler, önceden belirlenen temizlik adımlarını ve ekipmanlarını kullandı. Sürecin her aşaması görüntülendi ve Guinness World Records yetkililerinin doğrulaması için gerekli kanıtlar sistematik şekilde sunuldu.

Organizasyonda OPET Genel Müdürü Özgür Kahramanzade, OPET Yönetim Kurulu Üyesi Filiz Öztürk ve çok sayıda saha yöneticisi hazır bulundu. Eş zamanlı uygulama, şirketin ülke çapındaki operasyonel gücünü ve ortak standartlar doğrultusunda çalışma kapasitesini ortaya koydu.

OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk elde edilen başarının uzun soluklu bir çabanın sonucu olduğunu vurguladı: "2000 yılında Temiz Tuvalet için yola çıkarken amacımız, temizlik ve hijyen konusunda toplumda kalıcı bir farkındalık oluşturmak, alışkanlıkları değiştirmek ve bu konuda örnek olmaktı. Yıllar boyunca büyük bir kararlılıkla sürdürdüğümüz Temiz Tuvalet Kampanyası ile Türkiye’de önemli bir dönüşüme katkı sağladık. Bugün bu yolculuğun Guinness Dünya Rekoru ile taçlanması, bizim için çok büyük bir gurur. Dünya Tuvalet Günü’nde Türkiye’nin dört bir yanındaki istasyonlarımızda aynı amaç doğrultusunda buluşarak bir dünya rekoru kırdık. Türkiye’de standartları değiştirdik, artık dünya standartlarını da belirliyoruz. Bu başarıda emeği olan tüm çalışma arkadaşlarıma, iş ortaklarımıza ve OPET ailesinin her bir üyesine gönülden teşekkür ediyorum. Bu rekor hepimizin."

OPET'in başvuru ve uygulama süreci, hem sektör içi bir örnek teşkil etti hem de kamusal alanlarda temizlik ve hijyenin önemine dikkat çeken bir kampanyayı uluslararası ölçeğe taşıdı. Şirketin girişimi, akaryakıt sektöründe hijyen standartlarının yükseltilmesine katkı sağlamaya devam edecektir.

OPET GENEL MÜDÜRÜ ÖZGÜR KAHRAMANZADE VE OPET YÖNETİM KURULU ÜYESİ FİLİZ ÖZTÜRK (ORTADA), GUİNNESS REKOR SERTİFİKASINI ALDI.