Niğde'de gıdanın stratejik önemi konuşuldu

Üniversitede gıda güvenliği ve üretim kalitesi tartışıldı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi tarafından "Bugün Yenilik Yap, Yarını Besle" temasıyla düzenlenen etkinlikte, sürdürülebilir gıda güvenliği, kaliteli üretim ve gıdanın stratejik önemi ön plana çıktı. Program, Fakülte Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Program ve katılımcılar:

Etkinliğe Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mutlu Başaran Öztürk, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Ahmet Şekeroğlu, dekan yardımcıları Doç. Dr. Zeynep Ünal ve Prof. Dr. Halil Toktay, bölüm başkanları, akademisyenler ile öğrenciler katıldı. Katılımcılar, üretimden sofraya uzanan gıda zincirinin her aşamasında kalitenin ve güvenliğin sağlanmasının gerekliliğini gündeme taşıdı.

Rektör yardımcısının vurguları:

Programda konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mutlu Başaran Öztürk, gıdanın insan yaşamının vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu belirterek, "Gıda, su gibi, hava gibi insan hayatının olmazsa olmazlarından biridir. Gıda demek emek, bilgi, kültür ve yaşanmışlık demektir. Toprağın derinliklerinde başlayan yolculuk, emekle ve bilgiyle şekillenerek sofralarımıza kadar ulaşıyor. Bu süreçte ziraat ve tarım bilimleri fakülteleri, hem verimliliğin hem de üretimde kalitenin artırılması açısından önemli rol oynuyor" ifadelerini kullandı.

Dekan şekeroglu'nun mesajı:

Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Şekeroğlu ise gıdanın yalnızca üretilmesinin değil, doğru ve verimli tüketilmesinin de büyük önem taşıdığını vurguladı ve şunları söyledi: "Gıdayı üretmek kadar doğru ve verimli tüketmek de önemli. Özellikle son yıllarda yaşanan uluslararası gelişmeler, gıdanın stratejik bir sektör olduğunu ortaya koydu. Ülkemizin gıda alanında kendi kendine yetebilmesi, kaliteli ve güvenilir üretimin sürdürülebilmesi büyük önem taşıyor. İnsan beslenmesinde gıdanın doğal, kaliteli ve zararlı kalıntılardan arındırılmış olması gerekiyor. Bu nedenle gıdanın stratejik öneminin Türkiye’nin gündeminde tutulması gerekiyor".

Sürdürülebilirlik ve gıda güvenliği:

Program kapsamında sürdürülebilir tarımsal üretim, gıda güvenliği ve sağlıklı beslenme konuları detaylandırıldı. Katılımcılar, hem üretimde verimliliğin hem de tüketimde bilinç ve kalite standartlarının yükseltilmesinin, ülke düzeyinde gıda arz güvenliğine katkı sağlayacağı görüşünde birleşti.

Etkinlik, akademik değerlendirmeler ve katılımcıların görüşleriyle sürdürülebilir üretim yöntemleri ile gıda zincirinde kalite kontrol mekanizmalarının güçlendirilmesi gereğine dair ortak mesajlarla son buldu.

NİĞDE’DE GIDANIN STRATEJİK ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ