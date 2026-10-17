Dolar 49,5091 +0,08%
Euro 55,6503 +0,22%
Bist 11.721,72 -2,89%
Altın Gram 6.655,28 +0,26%
EUR/USD 1,1244 +0,20%
Brent Petrol 109,86 +3,72%
--°

Niğde'de gıdanın stratejik önemi konuşuldu

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'ndeki 'Bugün Yenilik Yap, Yarını Besle' etkinliğinde sürdürülebilir gıda güvenliği, kaliteli üretim ve stratejik önem ele alındı.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 11:44

GÜNCELLEME: 17 Ekim 2026 - 11:50

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Niğde'de gıdanın stratejik önemi konuşuldu

Üniversitede gıda güvenliği ve üretim kalitesi tartışıldı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi tarafından "Bugün Yenilik Yap, Yarını Besle" temasıyla düzenlenen etkinlikte, sürdürülebilir gıda güvenliği, kaliteli üretim ve gıdanın stratejik önemi ön plana çıktı. Program, Fakülte Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Program ve katılımcılar:

Etkinliğe Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mutlu Başaran Öztürk, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Ahmet Şekeroğlu, dekan yardımcıları Doç. Dr. Zeynep Ünal ve Prof. Dr. Halil Toktay, bölüm başkanları, akademisyenler ile öğrenciler katıldı. Katılımcılar, üretimden sofraya uzanan gıda zincirinin her aşamasında kalitenin ve güvenliğin sağlanmasının gerekliliğini gündeme taşıdı.

Rektör yardımcısının vurguları:

Programda konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mutlu Başaran Öztürk, gıdanın insan yaşamının vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu belirterek, "Gıda, su gibi, hava gibi insan hayatının olmazsa olmazlarından biridir. Gıda demek emek, bilgi, kültür ve yaşanmışlık demektir. Toprağın derinliklerinde başlayan yolculuk, emekle ve bilgiyle şekillenerek sofralarımıza kadar ulaşıyor. Bu süreçte ziraat ve tarım bilimleri fakülteleri, hem verimliliğin hem de üretimde kalitenin artırılması açısından önemli rol oynuyor" ifadelerini kullandı.

Dekan şekeroglu'nun mesajı:

Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Şekeroğlu ise gıdanın yalnızca üretilmesinin değil, doğru ve verimli tüketilmesinin de büyük önem taşıdığını vurguladı ve şunları söyledi: "Gıdayı üretmek kadar doğru ve verimli tüketmek de önemli. Özellikle son yıllarda yaşanan uluslararası gelişmeler, gıdanın stratejik bir sektör olduğunu ortaya koydu. Ülkemizin gıda alanında kendi kendine yetebilmesi, kaliteli ve güvenilir üretimin sürdürülebilmesi büyük önem taşıyor. İnsan beslenmesinde gıdanın doğal, kaliteli ve zararlı kalıntılardan arındırılmış olması gerekiyor. Bu nedenle gıdanın stratejik öneminin Türkiye’nin gündeminde tutulması gerekiyor".

Sürdürülebilirlik ve gıda güvenliği:

Program kapsamında sürdürülebilir tarımsal üretim, gıda güvenliği ve sağlıklı beslenme konuları detaylandırıldı. Katılımcılar, hem üretimde verimliliğin hem de tüketimde bilinç ve kalite standartlarının yükseltilmesinin, ülke düzeyinde gıda arz güvenliğine katkı sağlayacağı görüşünde birleşti.

Etkinlik, akademik değerlendirmeler ve katılımcıların görüşleriyle sürdürülebilir üretim yöntemleri ile gıda zincirinde kalite kontrol mekanizmalarının güçlendirilmesi gereğine dair ortak mesajlarla son buldu.

NİĞDE’DE GIDANIN STRATEJİK ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

NİĞDE’DE GIDANIN STRATEJİK ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Düzce'de beş günde 718,3 kilogram yağış ölçüldü
images

Karabük'ü 500 yıllık hesapla geleceğe hazırlayan başkan
images

Sinop'ta orman bekçileri gece gündüz nöbette: yasa dışı müdahalelere geçit yok
images

Gökçe barajı'nda kontrollü su tahliyesi: Selimandıra deresinde akış hızında artı...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Pazartesi itibariyle zararlar karşılanacak: Beykoz'ta hasar tespiti ve uyarılar sürüyor

Yeni Parti'nin yol haritasını taban belirleyecek: Özgür Özel Yozgat'ta konuştu

Ayazağa'da sel sonrası dirençli şehir planı: hak sahiplerine iki kentsel dönüşüm yolu

Tekman virajında tır devrildi, 130 küçükbaş telef oldu

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Fenerbahçe rize deplasmanından 3-0 galip döndü: Asensio, İrfan Can ve Oğuz öne çıktı

Fenerbahçe Rize deplasmanında farklı kazandı

Ankara Garı'nda 10 Ekim anısı: 104 kişi 11. yılında törenle anıldı

Beşiktaş son idmanı tamamladı, Kocaelispor maçı için hazır

Akhisar'da ağır kaza sonrası otobüs ve tır vinçlerle kaldırılıyor