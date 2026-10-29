Tekirdağ’da sağanak hayatı aksattı: sokaklar suyla doldu

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak, akşam saatlerine doğru etkisini artırarak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış sonrası cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri, ulaşımı zorlaştırdı ve bölgede bazı noktalar geçişe kapandı.

etkinin gözlendiği noktalar:

Değirmenaltı Mahallesi'nde özellikle Çay Sokak ve Ataç Sokakta yağmur sularının birikmesi sonucu yollar adeta göle döndü. Cadde ve sokaklarda oluşan görüntüler, bölgedeki yoğun yağışın etkisini ortaya koydu.

hava durumu ve uyarılar:

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının yapıldığı kentte hava sıcaklığı 13 derece olarak ölçüldü. Kurumdan alınan bilgilere göre sağanağın cuma akşamına kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Yetkililer, yağışın devam etmesi halinde sürücülerin ve vatandaşların su birikintilerinin bulunduğu cadde ve sokaklarda dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

TEKİRDAĞ’IN SÜLEYMANPAŞA İLÇESİNDE ŞİDDETLİ SAĞANAK YAĞIŞ, GÜNLÜK YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ. DEĞİRMENALTI MAHALLESİ’NDEKİ ÇAY SOKAK VE ATAÇ SOKAK’TA YAĞIŞIN ARDINDAN CADDE VE YOLLAR SUYLA KAPLANIRKEN, ORTAYA ÇIKAN MANZARA DİKKAT ÇEKTİ.