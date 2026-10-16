Niğde’de sporla kaynaşan kurumlar şampiyonluk için yarışıyor

kamu spor oyunları niğde'de yoğun katılımla sürüyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin spora katılımını artırmak amacıyla düzenlenen 4. Kamu Spor Oyunları, Niğde'de devam ediyor. Organizasyon, farklı branşlardaki müsabakalarla yaklaşık 20 gün boyunca sürüyor ve dereceye giren takımlar ilin grup müsabakalarında temsil edilerek başarılı olmaları halinde Türkiye şampiyonasına katılma hakkı elde edecek.

müsabaka branşları ve katılım:

Niğde Merkez Spor Salonu başta olmak üzere kent genelinde düzenlenen karşılaşmalarda 3x3 basketbol, voleybol, masa tenisi ve futsal branşları yer alıyor. Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürü Yüksel Dorul, voleybol branşında erkeklerde 12, kadınlarda 5 takımın mücadele ettiğini; futsalda ise 16 erkek takımının sahaya çıktığını aktardı. Dorul, müsabakaların gelecek hafta tamamlanmasının planlandığını belirtti.

amaç birlik ve sporun yaygınlaşması:

Yetkililer, organizasyonun temel amacının yalnızca şampiyonluk elde etmek olmadığını, kurumlar arasındaki kaynaşmanın sağlanması ve sporun her yaş grubuna yayılmasına katkı sunmanın öncelikli hedefler olduğunu vurguluyor. İl müdürlüğü yetkilileri, bu yılki katılımın yüksek olduğunu ve önümüzdeki yıllarda daha da artmasını temenni ettiklerini belirtti.

Geçen yıl Niğde Valiliği takımının şampiyonluğa ulaştığını hatırlatan sporculardan Bilal Çilkaya, bu yıl da yeniden şampiyonluğu hedeflediklerini söyledi. Çilkaya, etkinliğin kurum çalışanları arasındaki iletişimi güçlendirdiğine dikkat çekerek sabah mesailerinin ardından akşam spor yapmanın yeni bağlantılar ve arkadaşlıklar oluşturduğunu ifade etti. Spor sahasında statü farkı bulunmadığını, ortamın tamamen spor üzerine kurulu olduğunu belirtti.

Müsabakalar sonunda dereceye giren ekipler önce grup karşılaşmalarında Niğde'yi temsil edecek; burada başarılı olan takımlar ise ülke düzeyindeki finallere katılma fırsatı yakalayacak. Organizasyona emeği geçen Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından destek ve teşekkür mesajları iletiliyor.

NİĞDE'DE BU YIL 4'ÜNCÜSÜ DÜZENLENEN KAMU SPOR OYUNLARI, FARKLI BRANŞLARDA GERÇEKLEŞTİRİLEN MÜSABAKALARLA DEVAM EDİYOR. YAKLAŞIK 20 GÜN SÜREN ORGANİZASYONDA KAMU ÇALIŞANLARI ŞAMPİYONLUK İÇİN MÜCADELE EDERKEN, DERECEYE GİREN TAKIMLAR NİĞDE'Yİ GRUP MÜSABAKALARINDA TEMSİL EDECEK.