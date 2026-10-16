Niğde'de üç adreste yapılan baskında 10 kilo uyuşturucu ve 44 kök kenevir bulundu

Niğde'de jandarma operasyonu:

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez ilçeye bağlı Fesleğen köyünde yürüttükleri çalışmada üç şüphelinin ikametlerinde arama gerçekleştirdi. Yapılan operasyon sonucunda, emniyetli arama ve kayıt işlemleriyle birlikte 10 kilo 15 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

arama sırasında bulunan deliller:

Aramalarda ayrıca 44 kök kenevir, çeşitli çaplarda toplam 84 fişek, 3 cep telefonu ve bir kamera kayıt cihazı bulundu. Ele geçirilen materyallerin, iddia edilen imal ve ticarete ilişkin önemli deliller içerdiği bildirildi.

şüpheliler hakkında adli işlem:

Operasyon kapsamında tespit edilen 3 şüpheli hakkında, Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasa dışı ekim suçlarından adli işlem başlatıldı. Jandarma ekipleri, soruşturmanın sürdüğünü ve konuyla ilgili ileri incelemelerin devam ettiğini açıkladı.

NİĞDE’DE JANDARMADAN UYUŞTURUCU OPERASYONU