Dolar 49,5221 +0,11%
Euro 55,7156 +0,33%
Bist 11.753,87 -2,62%
Altın Gram 6.668,64 +0,44%
EUR/USD 1,1246 +0,22%
Brent Petrol 106,02 +0,09%
--°

Niğde'de üç adreste yapılan baskında 10 kilo uyuşturucu ve 44 kök kenevir bulundu

Niğde Fesleğen köyünde jandarmanın 3 adresteki operasyonunda 10 kilo 15 gram uyuşturucu, 44 kök kenevir ve çok sayıda delil ele geçirildi.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 13:24

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Niğde'de üç adreste yapılan baskında 10 kilo uyuşturucu ve 44 kök kenevir bulundu

Niğde'de jandarma operasyonu:

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez ilçeye bağlı Fesleğen köyünde yürüttükleri çalışmada üç şüphelinin ikametlerinde arama gerçekleştirdi. Yapılan operasyon sonucunda, emniyetli arama ve kayıt işlemleriyle birlikte 10 kilo 15 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

arama sırasında bulunan deliller:

Aramalarda ayrıca 44 kök kenevir, çeşitli çaplarda toplam 84 fişek, 3 cep telefonu ve bir kamera kayıt cihazı bulundu. Ele geçirilen materyallerin, iddia edilen imal ve ticarete ilişkin önemli deliller içerdiği bildirildi.

şüpheliler hakkında adli işlem:

Operasyon kapsamında tespit edilen 3 şüpheli hakkında, Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasa dışı ekim suçlarından adli işlem başlatıldı. Jandarma ekipleri, soruşturmanın sürdüğünü ve konuyla ilgili ileri incelemelerin devam ettiğini açıkladı.

NİĞDE’DE JANDARMADAN UYUŞTURUCU OPERASYONU

NİĞDE’DE JANDARMADAN UYUŞTURUCU OPERASYONU

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Adıyaman merkezinde tarım aletleriyle saldırıda bir kişi yaralandı
images

Bayburt'tan Konya'ya uzanan silah ağı çöktü: operasyon sonucu bir tutuklama
images

Başakşehir'de kız öğrenci yurdu vurgusuyla reklam yapan kafe mühürlendi
images

Eyüpsultan’da otogar önünde alevlenen araç kameralara yansıdı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bayburt'ta çatı uçması ve ulaşım aksamalarına karşı kuvvetli rüzgar uyarısı

Okullarda çevre bilinci aşılanıyor: Haliliye'de sıfır atık eğitimleri

Bayburt'tan Konya'ya uzanan silah ağı çöktü: operasyon sonucu bir tutuklama

Başakşehir'de kız öğrenci yurdu vurgusuyla reklam yapan kafe mühürlendi

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Ankara merkezli dalga: 14 ildeki operasyonda 20 kişi tutuklandı

İstanbul toplantısında 136 eski siyasetçi AK Parti saflarına katıldı

Fenerbahçe Rize deplasmanında farklı kazandı