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Niğdeli lise öğrencisinden 10-15 dakikada akciğer kanseri ön tarama hedefi

17 yaşındaki Niğdeli öğrenci Ahmet Berkay Karakuş, kan örneğinden 10-15 dakikada sonuç veren kağıt tabanlı biyosensörle akciğer kanseri için ön tarama hedefliyor.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 13:55

GÜNCELLEME: 21 Ağustos 2026 - 14:04

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Niğdeli lise öğrencisinden 10-15 dakikada akciğer kanseri ön tarama hedefi

Niğdeli lise öğrencisinden biyosensörle hızlı ön tarama

Niğde Atatürk Anadolu Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Ahmet Berkay Karakuş, akciğer kanserinin erken tespiti için kağıt tabanlı, hızlı çalışacak bir biyosensör projesi geliştirdi. Karakuş’un çalışması, TEKNOFEST Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması’nda birinci değerlendirmeyi geçerek ikinci tura kaldı. Proje, aile öyküsünde görülen akciğer kanseri vakalarının etkisiyle ortaya çıktı ve hızlı bir ön tarama aracı sunmayı amaçlıyor.

nasıl çalışıyor:

Proje, kan örneğinden elde edilen verilerin biyosensör aracılığıyla analiz edilmesine dayanıyor. Karakuş’un tasarımında, kan örneği alındıktan sonra eksozomlar ve hedeflenen biyobelirteçlerin (örn. RNA, mikroRNA) tespiti planlanıyor. Tespit edilen sinyaller biyosensör aşamasında okunarak, gebelik testlerine benzer bir kağıt strip üzerinde test çizgileri halinde görselleştirilecek. Tasarımın amacı, tüm sürecin yaklaşık 10-15 dakika içinde tamamlanması ve kullanıcılara hızlı bir ön değerlendirme sunmasıdır.

Karakuş, projenin kesin tanı koymayı hedeflemediğini özellikle belirtiyor; şüpheli veya pozitif çıkan sonuçların mutlaka hekim değerlendirmesi ve mevcut klinik tanı yöntemleriyle doğrulanması gerekiyor. Bu yaklaşım, projeyi tarama amaçlı, yönlendirici bir araç olarak konumlandırıyor.

geliştirme süreci ve hedefler:

Karakuş çalışmasının başlangıcını literatür taramasıyla açıkladı: RNA, mikroRNA ve biyosensör teknolojileri kullanılarak kağıt tabanlı testlerin mümkün olduğunu gördüğünü ve mevcut bilimsel çalışmalardan yola çıkarak yenilikçi özellikler eklemeye çalıştığını söyledi. Projeyi okul arkadaşlarıyla oluşturdukları teknik ekiple geliştiriyor ve uzman hekimlerden aldığı geri bildirimlerin sistemin gelişime açık olduğunu gösterdiğini aktardı.

Bunun yanında Karakuş, EKG verilerini otomatik sınıflandırmayı amaçlayan bir yapay zeka modeli üzerinde de çalışıyor; bu çalışma da TEKNOFEST kapsamında sağlıkta yapay zeka alanına yönelik. Öğrencinin uzun vadeli hedefi, geliştirme ve doğrulama adımları başarıyla tamamlandığında akciğer kanseri risk değerlendirmesinde hızlı ve kolay uygulanabilir bir tarama yaklaşımına katkı sağlamak.

Projenin bir sonraki aşamaları arasında hakem değerlendirmesinin tamamlanması, laboratuvar doğrulamaları ve klinik danışmanlarla iş birliğinin sürdürülmesi bulunuyor. Karakuş’un çalışması, erken tespitte pratik çözümler arayan araştırmalar arasına genç bir bakış açısı ve saha uygulanabilirliği yüksek bir araç önerisi getiriyor.

NİĞDE ATATÜRK ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİSİ 17 YAŞINDAKİ AHMET BERKAY KARAKUŞ; AKCİĞER KANSERİNİN ERKEN...

NİĞDE ATATÜRK ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİSİ 17 YAŞINDAKİ AHMET BERKAY KARAKUŞ; AKCİĞER KANSERİNİN ERKEN TESPİTİNE YÖNELİK BİYOSENSÖR TABANLI HIZLI TARAMA TESTİ PROJESİ GELİŞTİRDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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