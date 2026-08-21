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Niğdeli öğrencinin kağıt stripli biyosensör projesi akciğer kanseri için hızlı ön tarama vadediyor

17 yaşındaki Ahmet Berkay Karakuş, kan örneğinden 10-15 dakikada sonuç veren kağıt stripli biyosensörle akciğer kanseri için hızlı ön tarama geliştirdi.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 13:51

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Niğdeli öğrencinin kağıt stripli biyosensör projesi akciğer kanseri için hızlı ön tarama vadediyor

Genç mucidin hedefi: hızlı ve kolay uygulanabilir ön tarama

Niğde Atatürk Anadolu Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Ahmet Berkay Karakuş, akciğer kanserinin erken tespitine yönelik biyosensör tabanlı bir tarama testi geliştirdi. Proje, TEKNOFEST Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması'nda ilk değerlendirmeyi geçerek ikinci tura kaldı.

Karakuş, aile öyküsünde akciğer kanseri vakalarının bulunmasının çalışmasının çıkış noktası olduğunu belirtiyor ve projenin amaçlarını; hızlı ön değerlendirme, kolay uygulanabilirlik ve klinik sürece yönlendirme olarak özetliyor.

Çalışma prensibi ve teknoloji:

Proje, kandaki hedef biyobelirteçlerin, özellikle eksozomlar ve RNA/mikroRNA düzeyindeki işaretlerin biyosensör yardımıyla tespit edilmesine dayanıyor. Analiz sonrası sonuçların, gebelik testlerine benzer bir şekilde kağıt tabanlı strip üzerinde gösterilmesi planlanıyor.

Bununla amaçlanan, tüm sürecin yaklaşık 10-15 dakika içinde tamamlanarak hızlı bir ön değerlendirme sunmasıdır. Karakuş, sistemin kesin tanı koymaya yönelik olmadığını vurgulayarak şüpheli sonuçların mutlaka hekim değerlendirmesi ve mevcut klinik yöntemlerle doğrulanması gerektiğini ifade ediyor.

Yarışma süreci, ekip ve başka çalışmalar:

Karakuş, projeyi okul arkadaşlarıyla kurdukları teknik ekiple yürütüyor ve geliştirme sürecinde uzman hekimlerden geri bildirim alıyor. İlk başvurusu TEKNOFEST'te kabul edilerek ikinci aşamaya yükselmiş durumda ve hakem değerlendirmesinden geçmeye çalışıyor.

Ayrıca genç öğrenci, sağlık alanında yapay zeka uygulamaları kapsamında EKG verilerini otomatik sınıflandırmaya yönelik bir yapay zeka modeli üzerinde de çalıştığını belirtiyor; bu çalışmanın da TEKNOFEST kapsamında değerlendirildiği ifade ediliyor.

Karakuş'un hedefi, geliştirme ve doğrulama aşamaları başarıyla tamamlanırsa, akciğer kanseri riskinin değerlendirilmesinde hızlı, kolay uygulanabilir bir tarama yaklaşımına katkı sağlamak. Projenin klinik geçerliliğinin sağlanması için daha ileri testler ve uzman görüşleri gerektiği not ediliyor.

Niğdeli lise öğrencisinden akciğer kanserinde erken tanı için biyosensör projesi

Niğdeli lise öğrencisinden akciğer kanserinde erken tanı için biyosensör projesi

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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