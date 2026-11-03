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Arkadan çarpışma Avanos'ta üç kişinin yaralanmasına neden oldu

Nevşehir'in Avanos ilçesinde Özkonak-Topaklı kara yolunda otomobilin traktöre arkadan çarpması sonucu sürücü ile iki kişi yaralandı; ambulansla hastaneye götürüldüler.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 22:16

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Arkadan çarpışma Avanos'ta üç kişinin yaralanmasına neden oldu

Avanos'ta yolun güvenliğini etkileyen kaza

Nevşehir’in Avanos ilçesinde, Özkonak-Topaklı kara yolunda meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı. Olay, aynı yönde ilerleyen bir otomobilin traktöre arkadan çarpması sonucu gerçekleşti.

Kaza detayları:

Kaza sırasında 50 AEB 560 plakalı otomobili Emre Y. yönetiyordu. Aynı istikamette seyreden, mibzer çeken traktörü ise Hacı B. idare ediyordu; traktörün plakası 50 KA 016 olarak kaydedildi. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan sürücü ile iki yolcu yaralandı.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kaza ile ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

NEVŞEHİR’İN AVANOS İLÇESİNDE OTOMOBİLİN MİBZER ÇEKEN TRAKTÖRE ARKADAN ÇARPMASI SONUCU MEYDANA...

NEVŞEHİR’İN AVANOS İLÇESİNDE OTOMOBİLİN MİBZER ÇEKEN TRAKTÖRE ARKADAN ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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