Ankara'da kardeşlik vurgusu: Karabağ zaferinin 6. yılı resepsiyonla anıldı

Ankara'da anma ve resepsiyon

8 Kasım Zafer Günü ve Azerbaycan'ın Karabağ'ı işgalden kurtarmasının 6'ncı yıl dönümü, Ankara'da Gazi Orduevi'nde düzenlenen resepsiyonla anıldı. Program, Türkiye ve Azerbaycan milli marşlarının okunması ve 8 Kasım Zafer Günü'nün anlamını anlatan kısa filmin gösterimiyle başladı.

Katılımcılar ve törenin akışı

Resepsiyona, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Genelkurmay 2'nci Başkanı Orgeneral Levent Ergün, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı, Dışişleri Bakan Yardımcısı Berris Ekinci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu ve MHP Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal ile diplomatik misyon ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Törende ayrıca Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Türkiye'deki askeri ataşesi, Tümgeneral Zahur Zeynalov, anıldı.

Mesajlar: tarih, minnet ve ortak sorumluluk

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Aslanov, konuşmasında İlham Aliyev liderliğindeki ordunun Karabağ ve Doğu Zengezur'u işgalden kurtarmasının tarihsel önemine vurgu yaptı; şehitlerin hatırası önünde saygıyla eğildiklerini ve gazilere minnettarlıklarını bildirdi. Aslanov, Çanakkale'deki Azerbaycan şehitleri anıtı ile Bakü'deki Türk Şehitliği Abidesi gibi simgelerin iki ülke arasındaki bağları güçlü biçimde temsil ettiğini söyledi.

İbrahim Yumaklı ise Azerbaycan'ın 44 günde elde ettiği zaferin 30 yıl süren işgale son verdiğini belirterek şehitleri rahmetle andı ve gazilere şükranlarını iletti. Yumaklı, Şuşa'da üç renkli Azerbaycan bayrağının gururla dalgalanıyor olmasının önemine dikkat çekti ve iki ülke ilişkilerinin Şuşa Beyannamesi ile müttefiklik seviyesine yükseldiğini; bunun taraflara tarihi ve stratejik sorumluluklar yüklediğini aktardı.

Resepsiyon boyunca dile getirilen mesajlar, iki ülke arasındaki kardeşlik ve stratejik ortaklığın halk düzeyindeki bağlarla güçlendiğini vurguladı; konuşmalar, gelecekte iş birliği ve müttefikliğin her alanda daha da derinleştirilmesi taahhüdü ile son buldu.

Ankara’da Karabağ Zaferi’nin 6. yılı kutlandı