Nilüfer’de gençlere mentörlükle liderlik yolculuğu başladı

Nilüfer’de "Geleceğin Liderleri" programı başladı

Nilüfer Belediyesi öncülüğünde, NOSAB Akademi, BUMİAD, Nilüfer Kent Konseyi ve Bir Bulut Olsam Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen "Geleceğin Liderleri: Yerel Kalkınma İçin Aktif Yurttaşlık, Yetkinlik ve Ağ Geliştirme" programının açılış toplantısı gerçekleştirildi. NOSAB İdari Hizmet Binası’nda düzenlenen buluşmaya Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Emre Karagöz, NOSAB Bölge Müdürü Mehmet Koçer, BUMİAD Başkanı Mustafa Gümüş ile mentörler ve programa seçilen üniversite öğrencileri katıldı.

Programın hedefleri ve yapısı:

Program, gençlerin yerel kalkınma süreçlerine aktif katılımını teşvik etmeyi, mesleki ve sosyal becerilerini güçlendirmeyi ve farklı aktörler arasında ağ kurmayı hedefliyor. Toplam 402 başvuru arasından seçilen 90 üniversiteli, sekiz ay sürecek bir programda kamu, sanayi ve STK temsilcilerinden oluşan 60 mentör ile eşleştirilecek.

Katılımcılar, üç ayrı grupta yer alacak: "Geleceğin Kadın Liderleri", "Geleceğin Mimar ve Mühendisleri" ve "Geleceğin Değişim Öncüleri" — her biri 30’ar kişilik gruplar halinde. İlk dönemde ortak sosyal beceri eğitimleri kapsamında iletişim, ekip çalışması, zaman yönetimi, problem çözme, öğrenmeyi öğrenme ve Avrupa Birliği konuları işlenecek. İkinci dönemde ise alan odaklı kariyer eğitimi, teknik saha gezileri ve sivil toplum projeleriyle uygulamalı deneyim sağlanacak.

Programın son aşamalarında, Mayıs ayındaki kapanış öncesi düzenlenecek 24 saatlik proje maratonu (Hackathon) ile karma takımlar Nilüfer’de gençlikle ilgili bir sorun için sosyal fayda odaklı çözümler geliştirecek. Süreci başarıyla tamamlayanlara, katılım şartı olarak belirtilen %80 devam oranı sağlanması halinde sertifika verilecek.

Paydaşların katkısı ve mesajları:

Başkan Şadi Özdemir açılışta Nilüfer’i bir kadın ve gençlik kenti olarak tanımladı ve ilçede 100 bini aşkın öğrencinin bulunduğuna dikkat çekti. Özdemir, "Gençlik Meclisimiz, Kent Konseyimiz ve Çocuk Meclisimiz aracılığıyla birlikte üretiyor, onların kente kattığı değerden ve fikirlerden yararlanıyoruz" sözleriyle gençlerin karar alma süreçlerindeki önemine vurgu yaptı. Ayrıca gençlere seslenerek, teknolojinin ve yapay zekanın hızla geliştiği çağda insan aklının ve sorumluluk almanın öne çıktığını belirtti: "Liderlik ise sadece iş hayatında değil, sosyal yaşamda da sorumluluk almaktır."

NOSAB Bölge Müdürü Mehmet Koçer, sanayinin geleceğinin yalnızca teknolojiyle değil, "düşünen, sorgulayan, çözüm üreten" insanlarla inşa edileceğini söyledi ve NOSAB Akademi’nin gençlere iş dünyasını tanıma fırsatı sunduğunu ifade etti. BUMİAD Başkanı Mustafa Gümüş ise dernek üyelerinin mesleki birikimlerini gençlerle paylaşmaya hazır olduklarını belirtti ve programa katılan her genci birer lider adayı olarak gördüklerini dile getirdi.

Nilüfer Kent Konseyi temsilcisi Sığnem Tınni Karakız, ortak akıl ve çok sesliliğin kentin geleceğini şekillendirmede belirleyici olduğunu; gerçek liderliğin dayanışmayı büyütmek ve toplumsal fayda üretmek olduğunu vurguladı. Bir Bulut Olsam Derneği yöneticilerinden Berfin Toplu ise geçen yıl 500 gencin katılımıyla yapılan ihtiyaç araştırmasının bu tür programlara temel oluşturduğunu ve farklı aktörlerin aynı masada buluşmasının gençlerin kentte söz sahibi olması açısından değer taşıdığını söyledi.

Uygulama ve mentör eşleşmeleri:

Program kapsamında mentörlük uygulamaları gruplara göre ayrıldı. "Geleceğin Kadın Liderleri" grubundaki öğrenciler ilk dört ay Nilüfer Belediyesi’nin kadın yöneticileriyle, sonraki dört ay ise NOSAB bünyesindeki profesyonellerle birebir çalışacak. "Geleceğin Mimar ve Mühendisleri" BUMİAD üyeleriyle, "Geleceğin Değişim Öncüleri" ise sivil toplum temsilcileriyle eşleştirilecek. Bu yapı, gençlere hem yerel yönetim hem de iş dünyası ve sivil toplum deneyimini bir arada sunmayı amaçlıyor.

Açılış toplantısında ayrıca Nilüfer Belediyesi Planlama ve Kalkınma Ajansı’ndan Emre İpekyüz programın işleyişine ilişkin sunum yaparak gençlerin karşılaştığı yalnızlık, karar alma mekanizmalarına erişim, sosyal beceri ihtiyacı ve okuldan işe geçiş gibi temel sorunlara değindi.

Toplantı, katılımcı öğrencilerin dönüşümlü olarak masaları ziyaret edip mentörlerle tanıştığı ağ kurma etkinliğiyle sona erdi. Sekiz aylık süreç boyunca sağlanacak mentörlük, saha deneyimi ve proje geliştirme fırsatlarının, katılımcı gençlerin hem bireysel gelişimine hem de Nilüfer’in yerel kapasitesine katkı sağlaması hedefleniyor.

NİLÜFER BELEDİYESİ ÖNCÜLÜĞÜNDE, NOSAB AKADEMİ, BUMİAD, NİLÜFER KENT KONSEYİ VE BİR BULUT OLSAM DERNEĞİ PAYDAŞLIĞINDA HAYATA GEÇİRİLEN "GELECEĞİN LİDERLERİ" PROGRAMI BAŞLADI. 400’Ü AŞKIN BAŞVURU ARASINDAN SEÇİLEN 90 ÜNİVERSİTELİ GENÇ, 8 AY BOYUNCA KAMU, SANAYİ VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDAN 60 MENTÖRLE BİRLİKTE ÇALIŞACAK.