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Kırsalda tehlike oluşturan yapı kaldırıldı: Söylemiş Mahallesi temizlendi

Yenişehir Belediyesi, muhtar talebiyle Söylemiş Mahallesi'ndeki metruk binayı yıkarak can güvenliğini sağlamak ve çevreyi düzenlemek için çalışmayı tamamladı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 17:58

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Kırsalda tehlike oluşturan yapı kaldırıldı: Söylemiş Mahallesi temizlendi

Yenişehir kırsalında metruk yapı kaldırıldı

Yenişehir Belediyesi, şehir merkezinde yürütülen yıkım çalışmalarının ardından kırsal mahallelerdeki ihtiyaçları da karşılamaya devam ediyor. Son olarak Söylemiş Mahallesi'nde bulunan ve uzun süredir kullanılmayan metruk yapı, muhtarın talebi doğrultusunda ekiplerce tamamen ortadan kaldırıldı.

yıkımın gerekçesi ve süreç:

Belediye ekipleri, bölgedeki yapıların zaman içinde hem can güvenliği hem de çevre kirliliği açısından risk oluşturduğunu belirleyerek öncelik gerektiren binalara müdahale ediyor. Söylemiş Mahallesi'ndeki yapının da benzer riskler barındırması nedeniyle yıkım kararı alındı ve çalışmalar tamamlanınca mahallede bir tehlike daha ortadan kaldırılmış oldu.

belediye ve muhtarın açıklamaları:

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, metruk yapıların kaldırılmasına yönelik çalışmaların ilçe genelinde sürdüğünü vurgulayarak, "Hemşehrilerimizin can ve mal güvenliğini korumak, mahallelerimizi daha güvenli ve düzenli hâle getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Muhtarlarımızdan gelen talepleri önemsiyor, ihtiyaçları yerinde değerlendirerek ekiplerimizi yönlendiriyoruz. Yenişehir’imizin 71 mahallesinin her birine aynı hassasiyetle yaklaşıyor, hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırmak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Söylemiş Mahalle Muhtarı İsmail Eyiz ise yıkımın tamamlanmasının ardından Belediye Başkanı Ercan Özel ile belediye ekiplerine teşekkür etti.

ŞEHİR MERKEZİNİN YANI SIRA KIRSAL MAHALLELERDE DE MUHTARLARIN TALEPLERİ DOĞRULTUSUNDA...

ŞEHİR MERKEZİNİN YANI SIRA KIRSAL MAHALLELERDE DE MUHTARLARIN TALEPLERİ DOĞRULTUSUNDA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜREN YENİŞEHİR BELEDİYESİ, SON OLARAK SÖYLEMİŞ MAHALLESİ’NDE BULUNAN METRUK YAPIYI TAMAMEN ORTADAN KALDIRDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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