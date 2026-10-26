Kapadokya'da topraktan doğan atların sesi: Akeramos'un 10. yıl sergisi

Kapadokya'da ateşten doğan atlar sergisi açıldı

Akeramos Sanat Merkezi, 10. kuruluş yılı etkinlikleri çerçevesinde hazırladığı "Ateşten Doğan Atlar Karma Seramik Sergisi"ni 24 Ekim'de Avanos'taki Güray Yeraltı Seramik Müzesi'nde sanatseverlerin ziyaretine sundu. Sergi, 5 Kasım 2026 tarihine kadar açık kalacak.

Serginin teması ve manifestonun vurguları:

Manifestoda at; sadece fiziksel bir varlık olarak değil, özgürlük, güç, cesaret ve yaşamın çabasını temsil eden bir simge olarak ele alınıyor. Kapadokya'nın kadim toprağı ve taşının hafızasıyla buluşan bu yaklaşım, atın insanın içindeki sınırları aşma arzusunu ve ufku genişletme dürtüsünü öne çıkarıyor.

Metinde, atın yelelerinde rüzgârı, adımlarında zamanı ve bakışlarında kontrol edilemeyen özgürlüğü taşıdığı; hızın yalnızca hareket değil, değişimin cesareti ve dönüşümün ritmi olduğu anlatılıyor. Güç ve cesaret tanımları, hükmetmek veya korkusuzluk yerine kendi yönünü seçebilme ve bilinmeyene doğru yürüyebilme üzerinden yeniden şekillendiriliyor.

Seramik sanatı ise manifestoda "toprağın ateşle sınandığı bir yolculuk" olarak tanımlanıyor; biçimlerin kırılganlık ve direnç arasında yeniden doğduğu, her sanatçının toprağa kendi izini bıraktığı ifade ediliyor. Bazı eserlerde özgürlüğün coşkusu, bazılarında sessiz güç, bazılarında ise zamana meydan okuyan hareket öne çıkıyor.

Eserler, mekân ve katılımcılar:

Sergide, atın fiziksel varlığını aşan evrensel belleğe yapılmış bir çağrı sunuluyor; topraktan yükselen her form özgür olmanın, kendi yolunu çizmenin ve yaşam akışına katılmanın ifadesi olarak sergileniyor. Mekân tercihinin Kapadokya olması ise atın bölgedeki kültürel tarihine gönderme yapıyor.

Akeramos'un 10. kuruluş yılı kapsamında yer alan eserler arasında Arzu Şekercioğlu, Ayfer Evren, Aysun Çölbayır Diniz, Ayşe Ünal, Ayşen Köse, Betül Gizdeş, Elif Erdursun, Elif Serttepe, Ferahi Arpaç Öztimur, Gamze Berber, Gamze Hüzmen Aksoy, Hilal Ûlker Çahantimur, Hilal Maner, İpek Ekim, Mirna Biyediç, Nesrin Turşucular, Nihan Alpay, Rüyam Küçüksüleymanoğlu, Saba Solaksubaşı, Semra Bırçak, Serpil Ocak, Sevinç Özersan, Tülin Öztürk, Yeşim Ete ve Zeynep İbiş'in çalışmaları yer alıyor.

Akeramos'un yaklaşımı ve küratörün sözleri:

Akeramos Sanat Merkezi Sanat Direktörü, seramik sanatçısı ve küratör Aysun Çölbayır Diniz, merkezin Bursa'da seramik sanatına gönül veren sanatçıları, öğrencileri ve sanat dostlarını bir araya getiren önemli bir üretim ve paylaşım alanı olduğunu vurguladı. Diniz, Akeramos'un 10. kuruluş yılını farklı coğrafyalardan ve başlıklardan derlenen eserlerle kutladıklarını belirtti ve Kapadokya'nın seçiminin gerekçesini şöyle anlattı:

"Kapadokya, bölgede atların tarih boyunca taşıdığı kültürel anlam açısından, mekân ile sanat eseri arasındaki bağı güçlendirecek bilinçli bir tercih oldu. Bu çerçevede Akeramos Sanat Grubu’nun; atlara dair özgün ve heykelsi yorumlarını, Kapadokya Güray Müze’de sanatseverlerle buluşturduk."

Güray Yeraltı Seramik Müzesi'nin peribacalarıyla çevrili Avanos ilçesindeki konumu, serginin hem yöre halkı hem de yerli ve yabancı turistler için ilgi çekici bir buluşma noktası olmasını hedefliyor. "Ateşten Doğan Atlar Karma Seramik Sergisi", sanat ve mekân ilişkisini, at simgesinin çok katmanlı anlamını ve seramiğin dönüşüm gücünü bir arada gözler önüne seriyor.

Sergi ziyareti: "Ateşten Doğan Atlar Karma Seramik Sergisi" 24 Ekim'de açıldı ve 5 Kasım 2026 tarihine kadar Güray Yeraltı Seramik Müzesi'nde gezilebilecek.

BURSA’DAKİ AKERAMOS SANAT MERKEZİ, 10. KURULUŞ YILI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA "ATEŞTEN DOĞAN ATLAR KARMA SERAMİK SERGİSİ"Nİ KAPADOKYA’DA SANATSEVERLERLE BULUŞTURDU. 24 EKİM’DE AVANOS’TAKİ GÜRAY YERALTI SERAMİK MÜZESİ’NDE AÇILAN SERGİ, 5 KASIM 2026 TARİHİNE KADAR ZİYARET EDİLEBİLECEK.