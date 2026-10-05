Nilüfer'de mobilya üretim tesisinde yangın ekipleri seferber etti

Nilüfer'de mobilya fabrikasında yangın

Bursa İzmir karayolu Başköy Mevkisi'nde sabah saatlerinde bir mobilya üretim tesisinde yangın çıktı. Olay, sabah 06.05'te bildirildi ve kısa sürede çok sayıda ekip sevk edildi. Bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 20 itfaiye aracı, 10 su tankeri ile bir kepçe ulaşırken, destek için Buski, Park Bahçeler, Tarım Aş ve Nilüfer Belediyesi ekipleri de çalışma bölgesine intikal etti.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

İtfaiye ekipleri alevlere yoğun bir şekilde müdahale etti; söndürme çalışmaları havadan drone ile görüntülendi. Ekiplerin koordineli çalışması sayesinde alevler yaklaşık 2,5 saat içinde kontrol altına alındı. Olay yerinde tedbir amaçlı olarak AFAD KBRN ekibi de bulundu. Söndürme sonrası soğutma çalışmaları sürüyor ve ekipler bölgede güvenlik önlemlerini sürdürüyor.

Soruşturma ve bölgesel etkiler:

Yangının çıktığı noktaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Yetkililer, yangının çıkış nedeni hakkında çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Ayrıca olay sırasında oluşan siyah dumanların İzmir yolu üzerinde birçok noktadan görüldüğü kaydedildi; bu durum çevredeki ulaşım ve vatandaşları etkileyebilecek unsurlar olarak yetkililerce takip ediliyor.

NİLÜFER İLÇESİNDE BİR MOBİLYA ÜRETİMİ YAPILAN FABRİKADA YANGIN ÇIKTI