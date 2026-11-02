Nilüfer'e 2 bin m2'lik squash merkezi: Türkiye'nin en büyüğü faaliyete geçti

Nilüfer Belediyesi squash spor merkezinin açılışı:

Nilüfer Belediyesi tarafından tamamlanan ve kente kazandırılan tesis, 2026 Squash Büyükler Türkiye Şampiyonası Finalleriyle kapılarını açtı. Açılış töreninin ardından şampiyonada dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Tesisin özellikleri:

Nilüfer Belediyesi Squash Spor Merkezi, toplam 2 bin metrekare kapalı alana ve uluslararası standartlarda 8 korta sahip. Tesis, bu özelliğiyle Türkiye'nin en büyük squash tesisi olma özelliğini taşıyor ve bölgesel ile uluslararası turnuvaları ağırlamaya uygun olarak planlandı.

Açılış töreni ve katılımcılar:

Törene Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir in yanı sıra Türkiye Badminton Federasyonu Asbaşkanı Hüseyin Fil, Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muharrem Or, siyasi parti temsilcileri, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile sporcular ve aileleri katıldı.

Başkan Şadi Özdemir'ün değerlendirmesi:

Başkan Özdemir, Nilüfer'in kültür, sanat ve spor kenti olduğunu hatırlatarak, seçim döneminde söz verdikleri projelerden birini daha tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Özdemir, "Umuyorum burada uluslararası yarışmalara da ev sahipliği yapacağız. Çocuklarımız başka alışkanlıklar edinmesin, sporun centilmenliği ve kardeşliğiyle büyüsün diye yeni tesisler açmaya devam edeceğiz" dedi. Ayrıca Nilüfer'de 13 ayrı spor tesisinde, 23 branşta sporcu yetiştirildiğini vurguladı.

Federasyon ve kulüp hedefleri:

Türkiye Badminton Federasyonu Asbaşkanı Hüseyin Fil, 2027 Avrupa Oyunları'nın İstanbul'da düzenleneceğini ve squash branşının oyunlarda yer alacağını duyurdu. Fil, "Türkiye’de bu ölçekte başka bir tesis olmadığı için Avrupa Oyunları’nın squash ayağını Bursa’da gerçekleştirmeyi planladık. Nilüfer Belediyesi yöneticileriyle bir araya geldiğimizde squashın merkezi olacaklarını söylediler. İnanıyorum ki 5-6 yıl sonra buradan yetişen sporcular olimpiyatlarda Türk bayrağını dalgalandıracaklar" ifadelerini kullandı.

Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muharrem Or ise tesisin tamamlanmasında emeği geçenleri tebrik ederek, "Bugünden sonra görev bizde. Buradan Türkiye şampiyonları, uluslararası turnuvalarda madalya alacak ve olimpiyatlara gidecek sporcular yetiştirmek için tüm gücümüzle çalışacağımıza söz veriyoruz" dedi.

Şampiyona finalleri ve ödül töreni:

Açılışa eşlik eden 2026 Squash Büyükler Türkiye Şampiyonası finallerinde 61 sporcu mücadele etti. Protokol üyelerinin kurdele kesiminin ardından tesis incelendi ve final müsabakaları izlendi; kadınlar ve erkekler kategorilerinde dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

NİLÜFER BELEDİYESİ TARAFINDAN TAMAMLANARAK KENTE KAZANDIRILAN TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK SQUASH MERKEZİ, 2026 SQUASH BÜYÜKLER TÜRKİYE ŞAMPİYONASI FİNALLERİ İLE KAPILARINI AÇTI. ULUSLARARASI STANDARTLARDA 8 KORTUN YER ALDIĞI TESİSİN AÇILIŞ TÖRENİNİN ARDINDAN, ŞAMPİYONADA DERECEYE GİREN SPORCULARA ÖDÜLLERİ VERİLDİ.