Bahçesaray'dan helikopter ambulansla Van'a getirilen 31 haftalık gebe hastaneye sevk edildi

olay ve sevk süreci:

Bahçesaray Devlet Hastanesi'nde renal kolik tedavisi gören 31 haftalık, 28 yaşındaki gebe hasta için ileri tetkik ve tedavi gereksinimi belirlendi. Hastanın durumu nedeniyle sevk kararı alındı.

Sevk için Van İl Sağlık Müdürlüğü ile iletişime geçilerek helikopter ambulans talep edildi. Kısa sürede harekete geçen ekip, helikopter ambulansı önce Yüksekova'ya yönlendirdi; burada hasta alındı ve Van'a nakledildi.

tıbbi koordinasyon ve hedef hastane:

Hasta için ileri tetkik ve tedavi amacıyla sevk adresi olarak SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi belirlendi. Sevk işlemi helikopter ambulansla planlandığı şekilde gerçekleştirildi.

Olayda, ilgili sağlık kurumları arasındaki irtibat ile hasta güvenli bir şekilde nakledildi ve gerekli tetkiklerin yapılması için Van'daki merkeze yönlendirildi.

VAN’IN BAHÇESARAY İLÇESİNDE 31 HAFTALIK GEBE ‘RENAL KOLİK’ TEDAVİSİ GÖREN HASTA, AMBULANS HELİKOPTER İLE VAN'A GETİRİLDİ.