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Bahçesaray'dan helikopter ambulansla Van'a getirilen 31 haftalık gebe hastaneye sevk edildi

Bahçesaray Devlet Hastanesi'nde renal kolik tedavisi gören 31 haftalık, 28 yaşındaki gebe, ileri tetkik için helikopter ambulansla Van'a götürüldü.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 10:43

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EDİTÖR: Serkan Varol

Bahçesaray'dan helikopter ambulansla Van'a getirilen 31 haftalık gebe hastaneye sevk edildi

olay ve sevk süreci:

Bahçesaray Devlet Hastanesi'nde renal kolik tedavisi gören 31 haftalık, 28 yaşındaki gebe hasta için ileri tetkik ve tedavi gereksinimi belirlendi. Hastanın durumu nedeniyle sevk kararı alındı.

Sevk için Van İl Sağlık Müdürlüğü ile iletişime geçilerek helikopter ambulans talep edildi. Kısa sürede harekete geçen ekip, helikopter ambulansı önce Yüksekova'ya yönlendirdi; burada hasta alındı ve Van'a nakledildi.

tıbbi koordinasyon ve hedef hastane:

Hasta için ileri tetkik ve tedavi amacıyla sevk adresi olarak SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi belirlendi. Sevk işlemi helikopter ambulansla planlandığı şekilde gerçekleştirildi.

Olayda, ilgili sağlık kurumları arasındaki irtibat ile hasta güvenli bir şekilde nakledildi ve gerekli tetkiklerin yapılması için Van'daki merkeze yönlendirildi.

VAN’IN BAHÇESARAY İLÇESİNDE 31 HAFTALIK GEBE ‘RENAL KOLİK’ TEDAVİSİ GÖREN HASTA, AMBULANS...

VAN’IN BAHÇESARAY İLÇESİNDE 31 HAFTALIK GEBE ‘RENAL KOLİK’ TEDAVİSİ GÖREN HASTA, AMBULANS HELİKOPTER İLE VAN'A GETİRİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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