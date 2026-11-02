Osmanelispor’dan sahasında 2 gollü galibiyet

maç özeti:
PGL 6. Grup 3. hafta mücadelesinde Osmanelispor, Osmaneli İlçe Stadı'nda konuk ettiği AS Akyazıspor karşısında 2-0'lık skorla sahadan galip ayrıldı. Güzel bir hava altında oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip maç boyunca etkin bir oyun sergiledi.
ilk yarı ve penaltı:
Maçın 7. dakikasında gelişen Osmanelispor atağında ceza sahası içinde yerde kalan bir oyuncu sonrası maçın orta hakemi Burcu Özdemir penaltı kararı verdi. Penaltıyı kullanan Faruk Erdoğan topu ağlarla buluşturarak takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarıda her iki takım da gol girişimlerinde bulundu ancak başka gol olmayınca devre ev sahibinin üstünlüğüyle tamamlandı.
ikinci yarı ve puan durumu:
İkinci yarıya taraftarının desteğiyle daha atak başlayan Osmanelispor, 72. dakikada Utkan Kapanca'nın golüyle farkı ikiye çıkardı ve maçın skorunu belirledi: 2-0. Bu sonuçla Osmanelispor, ligde 1 galibiyet ve 2 beraberlikle 12 takımlı ligde haftayı 5. sırada tamamladı. Takımın bir sonraki karşılaşması ligin 4. haftasında AVS Çaycumaspor ile deplasmanda oynanacak.
OSMANELİSPOR EVİNDE 3 PUANI 2 GOLLE ALDI
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