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Bilecik Kerem Ali kavşağında çarpışma: motosikletin yolcusu yaralandı

D-650 karayolu Kerem Ali Kavşağı'nda İstanbul yönündeki otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosikletin yolcusu Remzi E. yaralandı.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 10:42

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bilecik Kerem Ali kavşağında çarpışma: motosikletin yolcusu yaralandı

Kaza yerinde ön bilgiler:

Bilecik'te D-650 karayolu Kerem Ali Kavşağı mevkiinde İstanbul istikametinde ilerleyen bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.

Kazada zarar gören ve araçlar:

Edinilen bilgilere göre, Abdurrahman S. idaresindeki 34 MOR 081 plakalı otomobil ile Okay K. yönetimindeki motosiklet birbirine çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette yolcu olarak bulunan Remzi E. yaralandı.

Müdahale ve soruşturma:

Yaralıya olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahale yapıldı ve Remzi E. daha sonra Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

BİLECİK’TE OTOMOBİL İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 1 YARALI

BİLECİK’TE OTOMOBİL İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 1 YARALI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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