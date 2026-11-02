Bilecik Kerem Ali kavşağında çarpışma: motosikletin yolcusu yaralandı

Kaza yerinde ön bilgiler:

Bilecik'te D-650 karayolu Kerem Ali Kavşağı mevkiinde İstanbul istikametinde ilerleyen bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.

Kazada zarar gören ve araçlar:

Edinilen bilgilere göre, Abdurrahman S. idaresindeki 34 MOR 081 plakalı otomobil ile Okay K. yönetimindeki motosiklet birbirine çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette yolcu olarak bulunan Remzi E. yaralandı.

Müdahale ve soruşturma:

Yaralıya olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahale yapıldı ve Remzi E. daha sonra Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

BİLECİK’TE OTOMOBİL İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 1 YARALI