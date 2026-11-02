Rams Park'ta Galatasaray'ın avrupa sınavı: Stuttgart engeli

maç öncesi durum:

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında yarın saat 20.45'te Rams Park'ta Alman temsilcisi Stuttgart ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar grupta 1 galibiyet, 2 mağlubiyetle 3 puan ve 23. sırada yer alıyor; Stuttgart ise 2 galibiyet, 1 beraberlik ile 7 puan ve averajla 6. basamakta bulunuyor.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Lille deplasmanından 4-2 galip ayrılırken; Sporting ve Barcelona karşısında sırasıyla 3-1 ve 4-1 mağlubiyetler yaşadı. Stuttgart ise Viking ve Slovan Bratislava karşısında 3-1 ve 3-0 galibiyetler alıp, Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı. Galatasaray, Lille'den sonra 2. galibiyetini almak için sahaya çıkacak.

geçmiş ve istatistikler:

Galatasaray ile Stuttgart Avrupa kupalarında ilk kez karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar daha önce Magdeburg, Bayern Münih, Uerdingen, Stahl, Werder Bremen, Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund, Hertha Berlin, Bayer Leverkusen, Hamburg ve Schalke 04 ile mücadele etti. Alman takımlarıyla oynanan 33 karşılaşmada Galatasaray 9 galibiyet alırken, 13 kez mağlup oldu ve 11 maç berabere bitti.

Avrupa kupalarında Galatasaray bugüne kadar toplam 343 maç oynadı; bunların 122'sinden galip, 131'inden mağlup ayrıldı, 90 karşılaşma berabere sona erdi. Sarı-kırmızılılar bu maçlarda rakip fileleri 474 kez havalandırırken, kalesinde 522 gol gördü.

devler ligi performansı:

UEFA Şampiyonlar Ligi adıyla düzenlenen turnuvada Galatasaray daha önce 137 karşılaşma oynadı. Bu maçlarda ekip 35 galibiyet, 70 mağlubiyet ve 32 beraberlik aldı; 145 gol kaydederken kalesinde 239 gol gördü. Yarınki müsabaka Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki 138. mücadelesi olacak.

okan buruk'un avrupa karnesi:

Teknik direktör Okan Buruk, Galatasaray'ın başında Avrupa kupalarında daha önce 41 maça çıktı. Bu müsabakaların 29'u Şampiyonlar Ligi ve elemeleri, 12'si Avrupa Ligi formatındaydı. Buruk yönetimindeki maçların 16'sını kazanan takım, 16'sında mağlup oldu ve 9'u berabere bitti.

alman rakiplerle son dönem ve içerideki tablo:

Galatasaray, Alman takımlarına karşı son dönemde aradığı sonuçları bulamadı. Son olarak Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 12 Mart 2013'te Schalke 04'ü deplasmanda 3-2 yendi; bu tarihten sonra Alman ekipleriyle oynanan 7 müsabakada 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet alındı. Geçen sezon ise Eintracht Frankfurt'a Almanya'da 5-1 kaybedildi.

İç sahada Alman takımlarına karşı Galatasaray'ın son galibiyeti 4 Kasım 1992 tarihinde UEFA Kupası'nda Eintracht Frankfurt karşısında elde edildi. Bu tarihten sonra evde Alman ekipleriyle oynanan 9 maçta 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet alındı; sahadaki son Alman rakip Bayern Münih ile 24 Ekim 2023'te oynandı ve Galatasaray o maçı 3-1 kaybetti.

oyuncular ve form durumu:

Sarı-kırmızılıların forveti Victor Osimhen, son dönemde gol katkısı ile öne çıkıyor. Osimhen, Galatasaray formasıyla oynadığı son 3 karşılaşmada 4 gol kaydetti (Fenerbahçe derbisi 2, Lille 1, Konyaspor 1). Bu sezon toplamda Süper Lig'de 9, Şampiyonlar Ligi'nde 1 olmak üzere 10 golü bulunuyor.

stuttgart profili ve hakem ataması:

Alman ekibi Stuttgart, teknik direktör Sebastian Hoeness yönetiminde Bundesliga'da 8 haftada 3 galibiyet ve 5 mağlubiyet ile 9 puan ve 11. sırada yer alıyor. Takım, ligin 8. haftasında deplasmanda Bayer Leverkusen'i 4-2 mağlup etti. Formasyonunda milli futbolcu Atakan Karazor da yer alıyor.

Stuttgart, Avrupa kupalarında Türk takımlarından sadece Fenerbahçe ile mücadele etti; Alman ekip, 23 Ekim 2025'te İstanbul'da oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu.

Müsabakanın hakemi İngiltere'den Chris Kavanagh olarak açıklandı. Yardımcı hakemler Gary Beswick ve Ian Hussin, dördüncü hakem Sam Barrott olacak. VAR'da Darren England, AVAR'da ise Peter Bankes görev alacak.

Galatasaray için bu karşılaşma, grup hedeflerini belirleme açısından kritik bir sınav niteliğinde. Ev sahibi ekip, hem iç saha geleneğini kırmak hem de Şampiyonlar Ligi'nde ikinci galibiyetini almak istiyor; Stuttgart ise gruptaki güçlü konumunu pekiştirmeyi amaçlayacak.

GALATASARAY TAKIM FOTOĞRAFI (ARŞİV)