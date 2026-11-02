Genç judocu Sema Nur Yüksel Dakar 2026'da altına uzandı

Sema Nur Yüksel'in Dakar başarısı:

Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü sporcusu milli judocu Sema Nur Yüksel, 4. Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları (Dakar 2026) kadınlar 44 kiloda mücadele ederek altın madalya kazandı. 16 yaşında katıldığı organizasyonda Yüksel, finalde Ürdünlü Houda Wshah'ı mağlup ederek olimpiyat şampiyonu oldu.

uğurlama ve sözün tutulması:

Olimpiyat yolculuğu öncesinde Ümraniye'den düzenlenen programla uğurlanan genç sporcu, verdiği sözü tutarak Dakar'dan şampiyonlukla döndü. Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde yetişen Sema Nur Yüksel'in elde ettiği bu başarı ilçede büyük sevinç ve gururla karşılandı.

belediye başkanından tebrik mesajı:

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım milli sporcunun başarısını tebrik ederek, Sema Nur Yüksel'in olimpiyat şampiyonluğunun Ümraniye için tarifsiz bir gurur olduğunu ifade etti. Yıldırım, genç sporcuyu, antrenörlerini ve ailesini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

ÜMRANİYE BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ SPORCUSU MİLLİ JUDOCU SEMA NUR YÜKSEL