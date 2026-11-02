Dolar 49,9642 +0,07%
Euro 56,0159 +0,53%
Bist 10.729,04 -0,28%
Altın Gram 6.266,99 +0,06%
EUR/USD 1,1206 +0,36%
Brent Petrol 109,82 -3,18%
--°

Genç judocu Sema Nur Yüksel Dakar 2026'da altına uzandı

Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Sema Nur Yüksel, Dakar 2026 Gençlik Olimpiyatları'nda kadınlar 44 kiloda altın madalya kazanarak şampiyon oldu.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 10:41

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Genç judocu Sema Nur Yüksel Dakar 2026'da altına uzandı

Sema Nur Yüksel'in Dakar başarısı:

Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü sporcusu milli judocu Sema Nur Yüksel, 4. Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları (Dakar 2026) kadınlar 44 kiloda mücadele ederek altın madalya kazandı. 16 yaşında katıldığı organizasyonda Yüksel, finalde Ürdünlü Houda Wshah'ı mağlup ederek olimpiyat şampiyonu oldu.

uğurlama ve sözün tutulması:

Olimpiyat yolculuğu öncesinde Ümraniye'den düzenlenen programla uğurlanan genç sporcu, verdiği sözü tutarak Dakar'dan şampiyonlukla döndü. Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde yetişen Sema Nur Yüksel'in elde ettiği bu başarı ilçede büyük sevinç ve gururla karşılandı.

belediye başkanından tebrik mesajı:

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım milli sporcunun başarısını tebrik ederek, Sema Nur Yüksel'in olimpiyat şampiyonluğunun Ümraniye için tarifsiz bir gurur olduğunu ifade etti. Yıldırım, genç sporcuyu, antrenörlerini ve ailesini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

ÜMRANİYE BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ SPORCUSU MİLLİ JUDOCU SEMA NUR YÜKSEL

ÜMRANİYE BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ SPORCUSU MİLLİ JUDOCU SEMA NUR YÜKSEL

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Haydi tenise kulüpte pilot uygulaması Antalya'da başladı
images

Eskişehir'de gençler masa tenisinde Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
images

şampiyonlar ligi'nde 4. hafta: türk ekipleri için kritik randevular
images

Karşıyaka Zafer Uysal'la yenilmezlik serisini sürdürüyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Millet caddesi yenileme çalışmaları gece mesaisiyle sürüyor

Kızılgüney ailesinin Bahçeli'ye sunduğu işlemeli balta konuşuldu

Sultandağı'nda çocuklara sağlıklı beslenme ve gıda bilinci veriliyor

Talas belediyesi'nden Avrupa'ya barış ve demokrasi köprüsü

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Yolda dağılan elmalar: Tosya'da üç tekerlekli motosiklet ile otomobil çarpıştı

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

Mengücek Gazi EAH yönetiminden hasta hakları günü'nde ziyaret ve bilgilendirme

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı