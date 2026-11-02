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Kuşadası'nda çocuk voleybolu dostluk ve rekabetle kupaya uzandı

Aydın'ın Kuşadası'nda düzenlenen Bizim Çocuklar Türkiye 8. Voleybol Şampiyonası, 28 Ekim-1 Kasım arasında tamamlandı; dostluk ve takım ruhu kupayla taçlandı.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 10:36

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kuşadası'nda çocuk voleybolu dostluk ve rekabetle kupaya uzandı

şampiyona ve ev sahipliği:

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Bizim Çocuklar Türkiye 8. Voleybol Şampiyonası beş günlük yoğun bir programın ardından sona erdi. Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 28 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında düzenlenen organizasyona Türkiye'nin farklı illerinden gelen çocuklar katıldı. Etkinlik, hem sportif rekabet hem de sosyal gelişim açısından önemli bir platform sundu.

müsabakalar boyunca rekabet ve dayanışma:

Müsabakalar boyunca takımlar sahada kıyasıya mücadele ederken, turnuvanın ön plana çıkardığı unsurlar dostluk ve dayanışma oldu. Çocuklar sadece puan ve sıralama için yarışmadı; aynı zamanda takım ruhunu, paylaşmayı ve birlikte hareket etmenin önemini deneyimledi. Organizasyon, genç sporcuların fiziksel gelişimine katkı sağlamanın yanı sıra yeni arkadaşlıklar kurulmasına da zemin hazırladı.

kapanışta kupa töreni ve vurgulanan değerler:

Şampiyonanın kapanış töreni, Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Seyfi Bozçelik'in katılımıyla gerçekleştirildi. Törende dereceye giren takımlara kupaları takdim edildi ve çocukların heyecanı dikkat çekti. Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, şampiyonaya katılan tüm takımlar, sporcular ve organizasyonda emeği geçenler tebrik edildi; sporun yalnızca kazanmak ve kaybetmekten ibaret olmadığı, dostluk, kardeşlik ve dayanışma duygularının öncelikli olduğu vurgulandı.

Beş gün süren organizasyon, Kuşadası'nda hem saha içi mücadeleleri hem de saha dışı etkileşimleriyle hatırlanacak etkinlikler arasında yer aldı. Katılımcılar için sportif tecrübe ve sosyal bağların güçlendiği bir kapanış gerçekleşti.

AYDIN&#039;IN KUŞADASI İLÇESİNDE TÜRKİYE&#039;NİN FARKLI İLLERİNDEN GELEN ÇOCUKLARIN KATILIMIYLA DÜZENLENEN...

AYDIN'IN KUŞADASI İLÇESİNDE TÜRKİYE'NİN FARKLI İLLERİNDEN GELEN ÇOCUKLARIN KATILIMIYLA DÜZENLENEN BİZİM ÇOCUKLAR TÜRKİYE 8. VOLEYBOL ŞAMPİYONASI, KUPA TÖRENİYLE SONA ERDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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