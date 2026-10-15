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Nizip'te 6 Şubat'ın etkilediği 50 yıllık iş hanı ve lojmanın yıkımına başlandı

6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar alan 50 yıllık Nizip iş hanı ve lojmanın yıkımına, yasal süreçler tamamlanınca sabah saatlerinde başlandı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 12:32

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Nizip'te 6 Şubat'ın etkilediği 50 yıllık iş hanı ve lojmanın yıkımına başlandı

yıkım çalışması başladı:

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bulunan ve 6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar gören 50 yıllık iş hanı ile lojmanın yıkımına başlandı. Depremler sonrasında tehlike arz ettiği için boşaltılan yapı için alınan yıkım kararı üzerine ekipler sahaya çıktı.

güvenlik önlemleri ve çalışma düzeni:

Yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde alana intikal eden ekipler, çevre güvenliğini aldı. İş makinelerinin desteğiyle yürütülen çalışmalarda, çevredeki yapıların ve vatandaşların korunmasına öncelik verildi. Yetkililer, yıkım sırasında gerekli tüm emniyet tedbirlerinin uygulandığını bildirdi.

yapının geçmişi ve kullanımına dair bilgiler:

Yıkımına başlanan bina, Nizip'te faaliyete geçen ilk iş hanı olma özelliğini taşıyor. Kaynaklar, yapının geçmiş yıllarda bir bölümünün belediye personeli için lojman olarak kullanıldığını aktarıyor. Bölge halkı ve yetkililer, yapının depremin izlerini taşıyan durumu nedeniyle yıkımın zaruri olduğunu belirtti.

Çalışmaların ilerleyen saatlerde de devam etmesi ve yıkım sonrası alanda yapılacak tespitlerle süreçlerin takip edilmesi bekleniyor.

DEPREMDE AĞIR HASAR ALAN 50 YILLIK BİNADA YIKIM ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

DEPREMDE AĞIR HASAR ALAN 50 YILLIK BİNADA YIKIM ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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