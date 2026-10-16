Nizip'te ağır yaralanan motosiklet sürücüsü 8 gün sonra yaşamını yitirdi

kaza ve ilk müdahale:

Gaziantep’in Nizip ilçesinde 8 Ekim 2026 akşamı meydana gelen kazada, 15 yaşındaki motosiklet sürücüsü Muhammed Giray Sezgin ağır yaralandı. İddiaya göre, Sezgin’in kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, Yavuz Sultan Selim Bulvarı’ndaki bir kavşakta sürücüsü tespit edilemeyen 27 BGJ 567 plakalı BMW marka otomobille çarpıştı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

hastanedeki müdahale ve vefat:

Kazada ağır yaralanan 15 yaşındaki Sezgin, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede süren tedavisi boyunca yapılan müdahalelere rağmen genç kurtarılamadı ve 8 gün sonra yaşamını yitirdi. Ailenin ve sağlık ekibinin çabaları sonuç vermedi.

soruşturma ve işlemler:

Kaza ile ilgili polis ekiplerinin başlattığı soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edildi ve defnedilmek üzere yetkililere teslim edildi. Olay yerinde ve kaza anını kapsayan görgü tanıkları ile incelemeler yapılıyor.

Yaşanan olay, genç sürücülerin trafikte karşılaştığı riskleri yeniden gündeme getirdi. Soruşturma sonuçlanana kadar yetkililer kaza ile ilgili ayrıntıları paylaşmaya devam edecek.

Motosiklet kazasında yaralanan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti