Nizip'te fıstık tarlasına uçan otomobilde 15 yaşındaki genç yaşamını yitirdi

Kazanın ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan 15 yaşındaki Mehmet Eren Karaçalı, sürdüğü tedaviye rağmen 11 günlük yaşam savaşını kaybetti. Olay, bölge sakinleri ve yetkililer tarafından yakından takip edildi.

kaza anı ve araç bilgileri:

Kaza, 22 Eylül 2026 günü akşam saatlerinde Nizip ilçesi Fıstıkkent yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, M.E.K. idaresindeki 34 CYU 399 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan H.K. yönetimindeki 27 BGL 463 plakalı motosiklete çarptıktan sonra yol kenarındaki fıstık tarlasına uçarak ters döndü.

yaralananlar ve takip eden süreç:

Feci kazada otomobilde bulunan Umut Sezer olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan otomobildeki 4 kişi ile motosikletteki 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Mehmet Eren Karaçalı ise tedavi gördüğü hastanedeki 11 günlük müdahalenin ardından yaşamını yitirdi. Cenazenin, tamamlanacak işlemlerin ardından Nizip ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

GAZİANTEP'TE KAZADA YARALANAN 15 YAŞINDAKİ MEHMET EREN, 11 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ