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Nizip'te kavşakta çarpışma: motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Gaziantep'in Nizip ilçesinde D-400 kara yolundaki kavşakta otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Salih Şahin olay yerinde yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 12:00

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Nizip'te kavşakta çarpışma: motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Nizip'te kavşakta meydana gelen ölümcül kaza

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, Nizip-Birecik D-400 kara yolunda bir kavşakta meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi. Olay yerinde yapılan tespitlere göre çarpışma sonucu ağır yaralanan sürücü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza ve tarafların durumu:

İddialara göre Salih Şahin (49) yönetimindeki 27 JG 481 plakalı motosiklet, kavşakta sürücüsü henüz belirlenemeyen bir otomobille çarpıştı. Otomobilin plakası 27 ALG 966 ve marka olarak Volkswagen olarak kayıtlara geçti. Çarpışma sonrası her iki araçtaki kişiler yola savruldu; motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü yaralı olarak hastaneye sevk edildi.

Olay yeri müdahalesi ve soruşturma:

Kaza bildirimini alan sağlık, polis ve jandarma ekipleri kısa sürede bölgeye intikal etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede Salih Şahin'in yaşamını yitirdiği tespit edildi ve cenaze, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından morga kaldırıldı. Konuyla ilgili olarak jandarma ve polis ekipleri tarafından çok yönlü soruşturma başlatıldı.

Yetkililer, kazanın oluş şekli ve kusur tespiti için görgü tanıkları ile kamera kayıtları üzerinde çalışma yürüttüğünü bildirdi. Soruşturma ilerledikçe olayla ilgili daha ayrıntılı bilgi paylaşılacağı belirtildi.

GAZİANTEP&#039;İN NİZİP İLÇESİNDE KAVŞAKTA OTOMOBİL İLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ OLAY YERİNDE...

GAZİANTEP'İN NİZİP İLÇESİNDE KAVŞAKTA OTOMOBİL İLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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